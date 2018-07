La ciència revela quin és el millor moment per pesar-se

Arriba l'estiu i amb ell la preocupació a l'hora de pujar a la balança. Les obsessions, la poca paciència i les ganes de veure resultats immediats són els pitjors aliats a l'hora de seguir una dieta per perdre pes, i aquesta eina pot convertir-se, també, en el pitjor enemic.

Encara que hi ha alguns trucs que et poden ajudar a portar aquesta relació, de vegades, impossible. Segons la pròpia ciència, hi ha moments concrets en què pujar-se al pes.

Comprovar contínuament a la balança és el pitjor que pot fer algú que es troba a règim. El pes d'una persona varia durant el dia i la bàscula pot mostrar xifres molt diferents depenent del moment. Segons els experts, l'ideal és fer la comprovació sempre en el mateix moment de la jornada, quan el cos estigui en les mateixes condicions.



La relació amb la balança pot esdevenir un infern

Partint d'aquesta premissa. Els metges recomanen a les persones que es troben en l'àrdua tasca d'acabar amb els quilos de més, pujar a la bàscula al matí, després de buidar la bufeta i abans d'esmorzar o anar al gimnàs. Segons ells, a més d'obtenir una lectura més baixa, serà quan la xifra concloent s'assembli més a la realitat.

A més, part important d'aconseguir una lectura idònia és utilitzar sempre el mateix aparell, ja que no tots pesen de la mateixa manera. La bàscula sempre ha d'estar en una superfície dura i plana, és a dir, a terra, no damunt d'una catifa ni res semblant.

També, en el moment de posar-se sobre el pes, l'idoni és posar els peus una mica separats equilibrant el pes en les dues parts del cos.

Alguns trucs

A més d'això, hi ha certes pautes a seguir que faran que la bàscula pugui convertir fins i tot en una aliada.

Els experts també recomanen no pesar-se cada dia. Fer-ho així pot ser molt frustrant, de manera que amb un cop a la setmana és més que suficient, triant, això sí, sempre el mateix dia a la mateixa hora.

A l'hora de pesar-se, la postura és primordial

Seguir un control pot ser més que satisfactori. Si cada vegada que es puja a la balança s'apunta la dada, a final de cada mes es pot fer una mitjana perfecta dels quilos perduts.

Que l'aparell en si aquest a casa és el millor, ja que a l'hora de pesar-se s'ha de fer sense roba.

Pujar a la bàscula després de beure molta aigua és un gran error. En les dones, s'ha d'evitar fer-ho durant el període menstrual.

No cal dir, d'intentar comprovar el pes després d'un bon àpat és el pitjor que algú pot fer.