Alerta sanitària per un lot de bledes envasades que contenen estramoni

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha alertat aquest divendres de la presència d'estramoni en un lot de bledes en conserva, de la marca Ybarra, que ha provocat la intoxicació de dues persones a la Comunitat de Madrid, que evolucionen favorablement, i que també s'ha distribuït a la Comunitat Valenciana.

Segons l'alerta d'Aecosan, organisme dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, «el producte implicat són Bledes, marca Ybarra, conserva envasada en pot de vidre, pes net 660 g pes escorregut 425 g. El nombre de lot que s'està retirant és el 18023». Els productes han estat fabricats a Navarra i distribuïts a Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó, Madrid i Comunitat Valenciana.

«Es recomana als consumidors que poguessin tenir els productes de les marques anteriorment esmentades en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-los», ha afirmat l'Aecosan. La simptomatologia derivada del consum comporta símptomes com sequedat de mucoses, marejos, visió borrosa i sudoració, entre d'altres.



Els dos afectats per la intoxicació es troben bé, segons fonts de la conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, i no han requerit hospitalització. L'Aecosan indica que ha tingut coneixement a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) de la notificació d'alerta traslladada per la Comunitat Autònoma de Madrid.