Caminar a la platja al costat del mar pot ser perillós

El Col·legi de Podòlegs ha recomanat a la ciutadania no donar llargues caminades a la platja al costat del mar, ja que, a causa de la inclinació que la incidència de l'aigua provoca en ella, afecta negativament a turmells, genolls i malucs.

"Només recomanem realitzar llargues caminades al costat del mar si el terreny estigués absolutament pla. No obstant això, el més habitual és que hi hagi una inclinació i això pot generar sobrecàrregues en turmells, genolls i malucs per caminar en desnivell" ha declarat la presidenta de l'ICOP-CV, María García.

En contraposició, els experts del peu afirmen que caminar per la sorra seca és una opció preferible, ja que "millora la propiocepción dels membres inferiors i afavoreix l'enfortiment de la musculatura dels peus i les cames, així com ajuda a recuperar-se de lesions, com els esquinços de turmell".

No obstant això, els podòlegs avisen del perill de patir cremades en els peus, tant per caminar per sorra molt calenta com per descurar, a l'hora de tirar-se protecció solar, la sensible zona del empeine.

"Caminar per la sorra seca és sens dubte la millor alternativa per a la salut dels nostres peus. El problema és que en aquesta època de l'any sol estar molt calenta i hem de ser molt cautelosos per fer-ho en hores on no toqui massa el sol" ha afirmat la vicepresidenta de l'ICOP-CV, Estefanía Soriano.