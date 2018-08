Dia Mundial de la Cervesa: 9 curiositats molt saludables

La cervesa és una beguda omnipresent al llarg de tot l'any, però especialment a l'estiu, quan la calor és més forta. No en va es consumeixen més de 35 milions d'hectolitres d'aquesta beguda fermentada cada estiu.

No obstant això, encara hi ha moltes coses sobre la cervesa que molts consumidors desconeixen. Per aquest motiu, el Centre d'Informació Cervesa i Salut (CICS) ha recopilat les 9 curiositats més cridaneres sobre aquesta beguda que potser no coneixies:



És baixa en calories: la "panxa cervesera" és un mite molt estès. Però la cervesa és una de les begudes menys calòriques, amb una mitjana de 45 kcal / 100 ml, una xifra que baixa a les 17 kcal / 100 ml en el cas de la varietat sense alcohol. Per això, el seu consum moderat (2-3 canyes per als homes i 1-2 per a les dones) no engreixa i permet aprofitar les seves múltiples beneficis per a la salut, expliquen.

El sabor està en el llúpol: junt amb l'aigua i l'ordi, el llúpol és un dels tres ingredients naturals amb què s'elabora la cervesa. És també el responsable del seu característic (i deliciós) sabor amarg, a més de donar-li aroma i protegir-la dels bacteris.

És aigua en un 95%: la major part d'una canya és simple aigua, pel que el seu consum moderat permet mantenir-se hidratat. A més, posseeix maltodextrinas, que afavoreixen la recuperació de l'aigua perduda després d'una dura sessió d'entrenament.

Ja es consumia fa més de 6.000 anys: són moltes les civilitzacions clàssiques que han inclòs la cervesa en la seva dieta, però les troballes arqueològiques situen el seu origen en l'antiga Sumèria fa més de sis mil·lennis. Pel que fa a Catalunya, vestigis trobats a la cova de Can Sadurní, a la província de Barcelona, ??daten el seu consum des de l'any 3.000 A.C.

Podria reduir factors de risc cardiovascular: els científics afirmen que el consum moderat de cervesa pot ser beneficis per al cor. En concret, s'ha demostrat que el seu consum moderat augmenta els nivells en sang de HDL, l'anomenat "colesterol bo", el que està associat a un menor risc de cardiopaties isquèmiques i a una major protecció de l'organisme enfront de malalties cardiovasculars.

Espanya és el país europeu que més cervesa sense alcohol consumeix: prop del 15% del consum de cervesa dels espanyols es correspon amb aquesta varietat, el que situa el país al capdavant de la Unió Europea. Les persones que han de conduir, amb hipertensió arterial i les dones en període de gestació o lactància poden prendre-la, ja que conserva totes les seves propietats beneficioses.

Els que la beuen porten una vida més sana: segons un estudi de la doctora Rosa Ortega i el doctor Lluís Serra, el 43% dels homes que consumeixen cervesa habitualment de forma moderada realitza una activitat física molt elevada i, en el cas de les dones, les que tenen la mateixa costum solen realitzar una activitat física mitjana o elevada.

És rica en polifenols, antioxidants amb un gran poder per capturar radicals lliures, a més d'en àcid fòlic i vitamines del grup B (B1, B2 i B12): El seu consum moderat podria ajudar a protegir l'organisme de l'oxidació i l'envelliment de les cèl·lules, de manera que podria prevenir o retardar l'aparició de malalties degeneratives.