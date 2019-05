L'hospital de Campdevànol celebrarà els cent anys arreu del Ripollès

L'hospital de Campdevànol vol implicar tot el Ripollès en la celebració del seu centenari i, per això, farà actes descentralitzats en diferents municipis de la comarca. La institució va presentar dimarts els principals eixos de la celebració dels cent anys que commemorarà l'any que ve, el 2020.

El tret de sortida del centenari, però, es donarà durant la festa major de Campdevànol d'aquest any, al mes de setembre, amb la presentació oficial de tots els actes i el logotip del centenari, que sortirà d'un concurs obert a tothom. Segons la presidenta del Patronat de la Fundació Privada de l'hospital de Campdevànol, Dolors Costa, «és gairebé un deute recordar els nostres avantpassats que van fer possible l'hospital i posar-los en valor», i va fer referència al fet que és un hospital que va sorgir de la «voluntat del poble».

Costa va explicar que al llarg de tot l'any es faran diversos actes, avançant que, entre altres coses, hi haurà un acte central institucional que tindrà lloc al mes d'octubre del 2020 i que estarà obert a tota la població.

Un dels objectius d'aquest centenari, i que a l'hora d'organitzar els actes s'ha tingut en compte, és l'obertura de l'hospital a la població de tota la comarca del Ripollès. Per això els actes que es faran estaran descentralitzats i se celebraran a diversos municipis de la comarca, no només a Campdevànol. Costa també va destacar que «es farà partícips d'aquesta celebració a les entitats i associacions comarcals, amb les que sempre comptem i ens acompanyen».

El gerent de l'hospital, Joan Grané, va explicar que una de les tasques més importants del centenari de la institució «és obrir-nos més a la població de tota la comarca, i és en aquest sentit amb el qual treballem des de fa temps».

El primer pas cap es farà obrint un concurs per aconseguir el que serà el logotip del centenari «que ens identifiqui, sigui com a institució o com a valors que ens representen». Està obert a tothom a partir de 18 anys amb un termini de presentació que es tancarà el 30 de juny. El premi pel guanyador, a part de ser l'autor del logotip que representarà el centenari de l'hospital, serà un diploma acreditatiu i 300 euros.