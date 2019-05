Cinc consells per aprimar-se sense trepitjar el gimnàs

Amb la calor començant per fi a aparèixer, són molts els que pensen ara en desprendre's d'alguns quilos de més que han anat guanyant en els mesos d'hivern. I és que, encara que estiguem ja al maig, encara ets a temps de posar-te amb la temuda 'operació biquini' per lluir el teu cos sense complexos aquest estiu.

Però si les presses, la manca de temps o les ganes t'impedeixen acostar-te fins al gimnàs per fer exercici, no desesperis. Per perdre el algun quilo de més des de casa a l'època estival només hauràs de canviar la teva vida sedentària seguint aquests petits consells.



Camina ràpidament cada dia

Caminar és una de les activitats físiques més recomanables que hi ha per posar-se en forma. De fet, L'Organització Mundial de la Salut afirma que per estar saludable has de fer uns 10.000 passos al dia. Si a més ho fas de forma ràpida, dispararàs la despesa energètica i multiplicaràs les calories perdudes.

Un estudi publicat a Journal of the American College of Cardiology, confirma que caminar a pas lleuger o córrer de forma moderada resulta positiu, mentre que córrer a un ritme fort i amb una durada prolongada, no. Els promotors del projecte Nordic Walking Series van un pas més enllà i asseguren que caminar 30 minuts diaris a bon ritme és suficient per mantenir-se en forma.



Puja i baixa escales

Si el que busques és perdre pes fàcilment el millor que pots fer és oblidar-te de l'ascensor. Encara que sigui una cosa que es repeteix fins a la sacietat, és una cosa que poca gent posa en pràctica. Pots començar baixant les escales de casa teva o de la teva feina, per després d'un temps passar a pujar-les, que sempre costa més, o fer el mateix amb les del metro i altres llocs.



Beu més aigua

Pot passar que a vegades la retenció de líquids es confongui amb uns quilos de més. Per eliminar l'excés de líquids del nostre cos és clau beure almenys dos litres d'aigua diàriament i hidratar-se com cal.

A més, un estudi d'una universitat alemanya publicat a l'American journal of Clinical Nutrition va concloure que la ingesta d'aigua ajuda a aprimar-se si estàs fent algun tipus de dieta. Això pot ser degut a la sensació de sacietat que tenim a l'estómac a omplir amb aigua.



Consumeix més proteïnes

Està clar que una correcta alimentació és el més important a l'hora de perdre pes. Encara que hi ha una infinitat de dietes que t'ajudaran a aprimar, el millor és que intentis portar una alimentació sana i equilibrada a llarg termini.

I un dels aliments que hauries d'acostumar-te a consumir diàriament són les proteïnes, ja siguin de carn, vermella, de llet, de fruits secs, etcètera. Aquests nutrients t'ajuden a preservar la massa muscular, mantenir la gana a ratlla i a cremar més calories ja que necessiten més despesa energètica per digerir.



Fer exercici a casa

Realitzar una mica d'esport al dia és fonamental per tenir una vida llarga i plena. A més, depenent del tipus d'exercici, milloraràs els teus ossos, articulacions, cor o fins i tot l'ànim. És per això que si no pots (o no et ve de gust) trepitjar el gimnàs, sempre pots optar a fer exercici a casa. Els esquats, les flexions, els abdominals o exercicis cardiovasculars com els 'jumping jacks' t'ajudaran a posar-te en forma dedicant només uns minuts del teu temps al dia.

És possible que hagis sentit a parlar d'elles però no sàpigues exactament a què es fa referència. Les calories buides són les que provenen d'aliments amb una aportació energètica que l'organisme no sap aprofitar. És a dir, el seu nivell de calories és alt però tenen molt poca (o cap) quantitat de minerals, fibra, vitamines o qualsevol altre tipus de nutrients.

L'alcohol, els refrescos, la pastisseria industrial, les salses precuinades o els dolços són alguns dels aliments que tenen calories buides.