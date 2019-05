L'associació Celíacs de Catalunya acusa el Govern de posar en risc la seva salut

L'Associació Celíacs de Catalunya ha acusat el Govern de posar en risc la seva salut, incloent 30.000 infants. L'entitat ha impulsat una campanya per exigir a la Generalitat que compleixi les resolucions del Parlament aprovades en aquesta matèria, com ara la que garanteix que tots els centres educatius ofereixin un servei de menjador adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten. Aquesta mesura no s'està executant ni ho farà durant el proper curs, diu l'associació, que gestiona com a mínim una reclamació per intoxicació per ingesta de gluten als centres escolars. L'entitat ha presentat una queixa formal al Síndic de Greuges i s'ha posat en contacte amb diversos diputats de la Comissió d'Educació.

A aquesta situació amb els menjadors, l'associació li ha sumat l'eliminació dels punts que tenien els infants celíacs a l'hora de fer la preinscripció escolar.

L'entitat també exigeix al Govern que executi una resolució aprovada per la Comissió de Salut on s'insta a crear un sistema d'ajuts fiscals per a celíacs, ja que els productes que prenen són molt més cars. La iniciativa també insta a incrementar els recursos destinats a campanyes específiques en els sectors sanitari i educatiu per fomentar el coneixement de la malaltia i de les proves diagnòstiques disponibles, així com per formar el sector de l'hostaleria i la restauració sobre la correcta manipulació dels productes sense gluten, i incentivar l'augment d'establiments que els ofereixin.

Segons ha explicat l'associació que agrupa els celíacs de Catalunya, des del 2014 han augmentat en més d'un 600% les incidències per intoxicacions per ingesta del gluten en establiments d'hostaleria i restauració.

A Catalunya només un 3% dels establiments estan acreditats per l'associació i segueixen tots els protocols de seguretat en gestió del gluten.