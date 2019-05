Conveni per potenciar la recerca mèdica de les malalties infantils

La Fundació Albert Bosch de Noel Alimentària i Cañellas Protecció han signat un acord de col·laboració de tres anys per impulsar la recerca sobre les patologies infantils. A través del conveni,

l'empresa especialista en equips de protecció laboral per a la indústria alimentària, química i farmacèutica s'ha compromès dues donacions anuals a l'entitat garrotxina, als mesos de juny i novembre, del 2% de la facturació de sis dels productes que ofereix al mercat.Es tracta de productes bàsics del seu catàleg, concretament botes impermeables per a la indústria agroalimentària, guants de malla llargs anti tall, guants de nitril d'un sol ús, guants de nitril flocats reutilitzables, sabates de protecció antibacteriana i màscares d'un sol ús amb vàlvula FFP2 per a l'ús alimentari.

Aquesta iniciativa solidària es presentarà de manera oficial per part de Cañellas Protecció durant la jornada tècnica sobre equips de protecció individual Capro Tècnic, que se celebrarà demà Malla.

Els diners recaptats es destinaran a la recerca de solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a les malalties infantils, impulsant la investigació del càncer infantil i de les malalties congènites i autoimmunes, entre d'altres, de la mà de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.