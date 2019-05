10 aliments saciants i saludables per calmar la gana entre hores

En nombroses ocasions ens passa que, sense haver arribat a l'hora de dinar o de sopar, l'estómac comença a reclamar menjar i necessitem calmar la sensació de gana que ens envaeix.

No obstant això, sempre hi ha la por que aquest 'picar entre hores' trenqui la nostra dieta sana i faciliti el fet d'agafar pes. Això passa, la majoria de les vegades, perquè no ingerim els nutrients adequats, ja que portar una dieta saludable no vol dir haver de passar gana.

Aquí t'assenyalem deu aliments que t'ajudaran a suportar o retardar aquests moments de gana que sorgeixen entre àpats i que no trencaran l'equilibri de la teva dieta:



Fruits secs



L'alt contingut en proteïna i fibra fa que aliments com els pistatxos, les ametlles o les nous siguin perfectes per acabar amb la fam. No obstant això, sí que és cert que únicament hem de menjar-ne un grapat diari ja que, en cas contrari, sí que pot provocar un augment de pes.



Llegums



Aliments com els cigrons, les llenties o les mongetes tenen un alt poder nutrient en forma de fibra, proteïna o carbohidrats. És per això que el procés de digestió resulta més llarg i, per tant, la sensació de fam triga molt més en aparèixer.



Sopa



Al contrari del que pugui semblar, els aliments líquids no tenen per què mantenir-se menys temps a l'estómac. El seu alt contingut en aigua fa que tingui un efecte saciant.



Ous cuits



La clara de l'ou és un aliment sa però que, al seu torn, conté un alt grau de proteïna. Bé una truita feta de clares o bé un ou sencer sempre que sigui cuit a l'hora d'esmorzar, t'ajudarà a aguantar millor fins a l'hora de dinar.



Civada



Cada vegada és més la gent que esmorza civada. Aquest aliment conté un alt nivell de fibra i proteïna, el que ajuda a retardar la sensació de gana. Si, a més, ho combinem amb iogurt desnatat o clara d'ou, el seu poder saciant augmenta.



Patates cuites



Sempre que les ingerim cuites o bullides, perquè no engreixin, les patates poden ajudar-nos a pal·liar la fam, ja que els seus inhibidors de proteases provoquen que els nutrients es descomponguin més lentament.



Verdura



Si en un moment donat tens gana, pots preparar també una amanida lleugera amb tota mena de verdures que vulguis o bé directament posar a bullir la verdura. Això t'ajudarà a calmar la gana sense augmentar el teu pes.



Poma i alvocat



Es tracta d'un dels 'pica-pica' més sans i habituals. Una poma a mig matí o a l'hora del berenar ajudarà, gràcies seu contingut en fibra i aigua, a calmar la fam sense engreixar gens ni mica.

També picar un alvocat o incloure'l a l'esmorzar resulta positiu en tenir un baix índex glucèmic, el que sadolla la fam. De fet, es tracta d'un aliment molt saludable per perdre pes.



Aigua



No és un aliment, però hem de tenir en compte que, en un moment donat, si no tenim cap altre producte, beure aigua també pot ajudar a mitigar la fam ja que, de vegades, es confon la set amb la gana. Beure una ampolleta d'aigua, que no estigui molt freda, pot mitigar aquesta sensació de fam durant una bona estona i 'enganya' a l'estómac.