Els dermatòlegs alerten de les laques d'ungles i de les pestanyes postisses

Els dermatòlegs han demanat aquest divendres regular els acrilats inclosos en productes estètics i sanitaris, com els usats en laques d'ungles de durada prolongada i coles de pestanyes postisses, pel seu risc de sensibilització, que, de fet, ja ha provocat un augment de les dermatitis de contacte.

Els dermatòlegs espanyols, reunits a Barcelona en el 47 Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia, han fet una crida a les autoritats perquè regulin els acrilats presents en esmalts d'ungles i coles estètiques.

Els metges han avisat que la manicura de durada perllongada semipermanent, així com les pestanyes postisses o les extensions, que s'han posat de moda, i la comercialització de kits domèstics, ha provocat un augment de les dermatitis al·lèrgiques per contacte tant en àmbits professionals com no professionals.

"El mal ús de cosmètics que contenen acrilats i la percepció que no hi ha repercussió per a la salut està incrementant els casos de dermatitis per contacte no només en professionals, sinó també en usuaris no formats", ha explicat Tatiana Sanz, membre del Grup de dermatitis de contacte i Al·lèrgia Cutània a l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).

"Per això -ha afegit- cal formar, informar i regular l'ús d'aquests productes com s'ha fet ja amb les tiazolinones, conservants amb àmplia difusió en cosmètics habituals com tovalloletes netejadores, cremes o productes d'higiene i neteja".

Segons els dermatòlegs, el perill més gran dels acrilats és que tenen una reacció creuada entre ells, ja que una sensibilització puntual a un al·lergen concret pot associar-se a altres acrilats i repercutir en la vida futura del pacient.

Els metges han posat com a exemple la sensibilització a la cola de les pestanyes postisses, que pot provocar al·lèrgies a altres productes com les coles quirúrgiques, els adhesius metges o els ciments utilitzats en odontologia i traumatologia.

"Els acrilats són excel·lents materials que cal saber utilitzar i reservar per a un fi justificat", ha comentat la dermatòloga María Elena Gatica.

A més, segons Gatica, una altra de les dificultats que presenten aquests al·lèrgens és que la localització de la dermatitis no sempre apareix a la zona on s'ha aplicat l'acrilat.