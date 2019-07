Teatre per impulsar les habilitats socials en el trastorn mental

El taller de teatre organitzat per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques i el Club Social el Cercle va omplir dimarts a la tarda el teatre del Centre Cívic de Sant Narcís de Girona per l'estrena de l'espectacle Assaig fatal. La representació va ser el colofó a tot un any de treball del taller, impulsat per promoure les habilitats socials dels usuaris. És una de les primeres activitats que l'entitat va impulsar en els clubs socials per creure en el seu valor com a instrument terapèutic.

L'ús de les arts escèniques aporta beneficis a la persona que les pràctica tant en l'àmbit cognitiu, com emocional i social. Segons el psicòleg de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), Eduard Palomé, «està demostrat que el teatre reforça l'autoestima, la capacitat de comunicació i altres habilitats socials i ajuda a trencar els estereotips vers la salut mental».

El professor del taller, David Estany, parla de la «seguretat i confiança» que l'escenari genera en els actors.