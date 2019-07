SATSE planteja posar alarmes a les consultes per prevenir agressions

El sindicat d'infermeria SATSE ha proposat un paquet de més de 50 mesures per lluitar contra la violència en l'àmbit sanitari. Entre elles, destaca la instal·lació de càmeres de vigilància als passadissos i sales d'espera, a més d'alarmes a les consultes. Totes aquestes mesures s'inclouen en la proposta normativa que el sindicat ha traslladat al Govern espanyol i als de les comunitats autònomes amb l'objectiu que hi hagi una llei estatal o autonòmica que doni una resposta «eficaç, conjunta i coordinada a un greu problema que pateixen diàriament les infermeres i infermers». Segons estimacions del sindicat, cada dia es registren a Espanya unes 55 agressions físiques i verbals a infermeres, però asseguren que són moltes més, perquè només se'n denuncien al voltant de l'11%.

SATSE demana que l'atenció a pacients amb antecedents per un acte de violència es faci amb les mesures de seguretat pertinents, i que els infermers estiguin acompanyats per les forces de seguretat en cas d'assistència a domicili quan els pacients estan condemnats per aquest tipus d'actes. També plantegen la inclusió en la història clínica del pacient dels seus antecedents com a subjecte actiu de violència sanitària.

Una vegada registrat un cas d'agressió, es proposa la implementació d'un servei específic encarregat de donar suport psicològic a la víctima, així com posar a la disposició de l'infermer o infermera un servei per tramitar directament amb la Fiscalia la denúncia que pogués presentar.

Així mateix, el sindicat d'infermeria SATSE advoca perquè el servei autonòmic de salut corresponent es personi com a acusació particular en les causes penals obertes, i que la víctima d'un cas provat de violència sanitària pugui sol·licitar el trasllat a una plaça o lloc en diferent centre, servei o unitat.