Jornades Extraordinàries de Donació de Sang a Blanes

Blanes acull avui la segona jornades extraordinària de donació de sang, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Girona, amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat, l'Ajuntament de Blanes i la Germandat de Donadors. Es tracta d'una cita que no falta mai en aquesta vila on comença la Costa Brava coincidint amb el mes d'agost.

Per problemes logístics, finalment el punt de donació de sang no ha estat el Bus del Banc de Sang, tal com estava previst. En substitució, s'ha instal·lat una carpa que al passeig de Mar a tocar del Banc dels Músics.



Solució efectiva

Des del Banc de Sang informen que malgrat la incidència, s'han mantingut les dues jornades de donació de sang i «s'ha optat per aquesta solució igual d'afectiva que fer-ho el bus» i en els mateixos horaris previstos, de 17.30 a 20.30 hores.

Les donacions de sang van començar la tarda d'ahir i s'allargaran fins avui. Cal portar un document d'identificació oficial, i no venir en dejú. A diferència d'anteriors campanyes estiuenques, aquesta setmana la davallada de les temperatures que s'ha experimentat s'espera que pugui contribuir a què augmenti el nombre de donacions. I és que durant l'estiu la calor provoca que les donacions baixin habitualment al voltant d'un 30%. Enguany, a més a més, l'onada de calor que va començar la darrera setmana de juny ha fet minvar les donacions abans del que sol ser habitual.

Segons dades d'ahir, les donacions estan anant a molt bon ritme, i que des que va començar la jornada, el ritme de voluntaris i voluntàries va ser constant.