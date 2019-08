El Sindicat d'Infermeria busca suport internacional per demanar més professionals

Organitzacions i associacions infermeres de tot el món han mostrat públicament el seu suport a la Llei de Seguretat del Pacient que està impulsant el Sindicat d'Infermeria, SATSE, a través d'una Iniciativa Legislativa Popular, amb l'objectiu de garantir un nombre màxim de pacients per cada infermera o infermer.

I és que Espanya es troba molt lluny de la mitjana de països europeus pel que fa al nombre d'infermeres i infermers per habitant. Segons un estudi recent de SATSE, es necessiten més de 131.000 infermeres i infermers en els centres sanitaris de tot l'Estat per aconseguir, almenys, la mitjana europea, ja que la ràtio d'aquests professionals per 1.000 habitants és de 5,3 infermeres i infermers, mentre que a Europa és de 8,8 per 1.000 habitants.

Des que es va iniciar, el mes de novembre passat, la campanya La Sanitat que mereixem, Llei de ràtios infermeres, organitzacions professionals i sindicals que defensen els drets i interessos de les infermeres i infermers en els seus respectius països han volgut sumar-se a la iniciativa de SATSE en entendre que el sistema sanitari espanyol necessita tenir més infermeres i infermers per oferir una atenció més segura i de qualitat.

Fins al moment, han volgut compartir el seu testimoniatge de suport a la iniciativa de SATSE l'Associació Nacional d'Infermeres dels Estats Units; l'Associació d'Infermeres i Matrones d'Austràlia; la Unió d'Infermeres i Matrones d'Uganda, o l'Associació d'Infermeres de Quebec. També s'hi han sumat el Sindicat Únic d'Infermeria de l'Uruguai; l'Associació d'Infermeres i Matrones d'Irlanda; l'Associació d'Infermeres de Nova Zelanda; la Federació d'Associacions d'Infermeria del Canadà, i l'Associació Paraguaiana d'Infermeria.



Objectiu: 50.000 signatures

Els testimoniatges públics de suport de totes aquestes associacions se sumen als també realitzats per personalitats del món de la cultura (cinema, literatura, televisió, música?), l'esport o la comunicació del nostre país, així com d'associacions de pacients, usuaris i consumidors i societats científiques d'Infermeria. El Sindicat d'Infermeria espera continuar recaptant suports fins que finalitzi la recollida de les 500.000 signatures que resulten necessàries perquè la Llei de Seguretat del Pacient pugui ser debatuda i aprovada en el Congrés dels Diputats.

A Espanya, igual que en la resta de països europeus, no existeix una legislació estatal que obligui a les diferents administracions sanitàries públiques a què hi hagi un nombre màxim de pacients per cada infermera o infermer. Per això, cada Conselleria de Sanitat fixa en la seva comunitat autònoma les plantilles d'Infermeria en funció d'interessos organitzatius i econòmics molt allunyats, a vegades, de les necessitats sanitàries reals de pacients i professionals.