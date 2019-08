Els Ametllers de Palafrugell acull aquest dissabte al vespre una botifarrada solidària per l'Oncolliga. L'acte estarà presentat per Xavi Llimona i, a banda del sopar, hi haurà el Grup Migjorn, country i line dance amb el grup palafrugellenc Lucy Dancers i ball amb David Magem. El donatiu són 10 euros.