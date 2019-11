La diversitat de gènere centra el 10è Cinema Ètic a Palamós

Prop d'un centenar de persones van assistir ahir a la tarda al 10è Cinema Ètic dels Serveis Integrals del Baix Empordà (SSIBE), que organitza anualment el Comitè d'Ètica de l'entitat. El tema escollit d'aquest any va ser la diversitat de gènere però enfocat des d'un punt de vista més ampli. No només es va aprofundir en els aspectes més coneguts de la diversitat de gènere com pot ser la transsexualitat, sinó també en altres aspectes menys coneguts com la bisexualitat, la intersexualitat i la sexualitat i els gèneres no binaris.

Es va projectar el documental Vida en trans emès per Televisió Espanyola al programa Crònicas el passat mes d'abril i se centra en el testimoni i experiències vitals de diferents persones que han afrontat la transsexualitat.

Posteriorment i com cada any, es va celebrar una taula de debat i col·loqui amb la presència de la Dra. Rosa Almirall, impulsora del servei Trànsit per a persones trans; Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i un representant de la Fundació Chrysallis. La taula va ser moderada per José Manuel Marqueta, director de la Unitat d'Infància i Dona de SSIBE.

El debat va ser molt enriquidor i va comptar amb el testimoni de tres persones amb diversitat de gènere que van incidir en el dret a la intimitat i el respecte a la diversitat, destacant la importància de valors com la solidaritat i la empatia.

El servei Trànsit de la Generalitat de Catalunya ha atès 2.800 persones en els darrers dos anys. Però també hi ha associacions i fundacions que acompanyen i assessoren les persones trans. Gràcies a la seva tasca i assessorament, mica en mica ajuden a canviar la mirada i iniciar la transformació social necessària per la plena acceptació de la diversitat de gènere.



10 anys de cinema ètic a Palamós

Amb l'edició d'aquest any, se celebren deu anys de cinema ètic a SSIBE. Durant aquests anys s'han tocat diferents temes com la mort, el maltractament a la gent gran, les vacunes o l'avortament. Cada any es projecta una pel·lícula o documental sobre el tema tractat i posteriorment es fa un debat amb experts sobre la matèria.