Comissions Obreres veu possibles contractacions arbitràries a la borsa

El sindicat CCOO, majoritari a la Mesa Sectorial de Negociació de l'Institut Català de la Salut (ICS), s'ha negat a signar la nova borsa de treball de l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè entén que obre la possibilitat a «contractacions arbitràries». Els sindicats UGT, SATSE i Metges de Catalunya sí que han signat el nou Pacte de Selecció Temporal de l'ICS –borsa de treball–, que s'ha redactat per incorporar millores al que ja existia. CCOO ha informat que no han subscrit la nova borsa de treball perquè entenen que «obre la porta a una contractació totalment arbitrària de professionals sanitaris i sense seguir l'ordre de puntuació de la borsa». Com a exemple, el sindicat addueix que al personal sanitari se'l pot contractar tres mesos i prorrogar el contracte tres mesos més sense passar per la borsa, i si la persona contractada canvia d'unitat es tornarà a uns nous 3 + 3 mesos, també sense seguir la puntuació. «A la pràctica, podria suposar anys de contracte en què es vulneren els principis d'igualtat, mèrit i capacitat», argumenta el sindicat.