Un estudi avala que els espais verds de les ciutats poden evitar les morts prematures

Les àrees verdes residencials poden protegir contra la mortalitat prematura per totes les causes, segons una revisió sistemàtica i una metanàlisi realitzades per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en col·laboració amb la Universitat de Colorado i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), publicades a la revista The Lancet Planetary Health. L'anàlisi, que va incloure nou estudis longitudinals a set països i més de vuit milions de persones, proporciona evidència científica robusta sobre l'impacte que té l'increment de les àrees verdes a les ciutats sobre la mortalitat prematura. Es tracta de l'estudi més gran fet fins ara, i fins i tot concreta una estimació de l'efecte protector del verd: una reducció del 4% en la mortalitat per cada increment de 0,1 en l'índex de vegetació a 500 metres o menys de la residència. Molts estudis suggereixen que les àrees verdes a les ciutats tenen efectes positius sobre la salut que inclouen menys estrès.