Organitzen una gala benèfica per la investigació d'un tumor ossi que afecta infants

Dissabte que ve tindrà lloc la primera gala benèfica de l'Associació Albert Sidrach al nou complex del Castell de Peralada, a dos quarts de vuit de la tarda. L'entitat serà l'amfitriona d'aquesta cerimònia filantròpica en benefici de l'hospital Sant Joan de Déu per la investigació del sarcoma d'Ewing, càncer infantil que afecta infants i adolescents majoritàriament. El sopar de la gala se celebrarà al nou complex del Castell de Peralada.

L'acte comptarà no només amb l'aparició de diverses autoritats, sinó també amb 600 persones que, un mes posterior a fer-se públic l'esdeveniment, ja havien exhaurit totes les entrades. Actualment es compta amb una llista d'espera per a aquells que s'hi vulguin inscriure i poder assistir en cas que hi hagi alguna cancel·lació d'últim moment.

La gala, presentada per Elisabet Carnicé, comptarà amb el parlament de diferents autoritats, així com de Laura Díaz, presidenta de l'associació, i d'un especialista de l'hospital Sant Joan de Déu. A més, oferirà un espectacle a través de diversos artistes, amb l'objectiu de fer al públic partícip de l'esdeveniment.

La voluntat de la família i els amics de l'Albert és «immortalitzar el seu record, homenatjar el seu sentit de vida i lluita a través d'actes i esdeveniments de caràcter benèfic celebrats anualment», els quals culminaran dins el calendari amb aquesta gala.



Associació Albert Sidrach

L'associació es va crear per part de familiars i amics d'Albert Sidrach, jove que va morir a causa del sarcoma d'Ewing. Quan es van trobar en aquesta situació van descobrir que actualment no existeixen tractaments prou eficaços en tots els casos de sarcoma d'Ewing, ja que es considera una malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties amb una prevalença més elevada.

En trobar-se en aquesta situació, van decidir fer pinya i formar aquesta associació amb la finalitat de recaptar la quantitat més gran possible de fons per a la investigació del sarcoma d'Ewing.

El sarcoma d'Ewing és una malaltia rara en la qual les cèl·lules de càncer es troben en els ossos o en teixits biològics tous. Les zones més comunes on es presenta són la pelvis, el fèmur, l'húmer, les costelles i la clavícula.

La majoria dels casos afecten adolescents i adults joves –10 a 20 anys– i el sarcoma d'Ewing afecta més els homes que les dones. Si el càncer s'estén, o forma metàstasi, sol anar als pulmons.