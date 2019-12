Retiren diversos lots d'un test d'embaràs perquè tenien errors

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha informat de la retirada determinats lots del test d'embaràs 'Clearblue Digital' amb indicador de 'Semanas-1CT', de l'empresa SPD Swiss Precision Diagnostics i distribuïdes a Espanya per Procter & Gamble Espanya, en haver-se fabricat i distribuït amb unes instruccions d'ús incorrectes.

D'acord amb la informació facilitada per l'empresa, les instruccions d'ús facilitades amb aquests lots són per a un test d'embaràs 'Clearblue' de lectura visual, en el qual la interpretació dels resultats consisteix en l'observació de l'usuari de línies blaves i la seva comparació amb els exemples en les instruccions d'ús.

En les instruccions d'ús correctes, que haurien d'haver estat facilitades amb el producte, el resultat apareix expressat directament a la pantalla digital del producte amb les paraules 'Embarassada', 'No Embarassada'.

Els lots afectats són MSP947 / 1Sa, MSP948 / 1SB, MSP946 / 1SB, MSP944 / 2SB, MSP943 / 1Sa, MSP944 / 1SB, MSP947 / 1SB, MSP950 / 2SA, MSP950 / 2SB. L'empresa ha enviat una nota d'avís per informar del problema detectat a les oficines de farmàcia a les que ha distribuït els lots afectats, en la qual s'inclouen les accions a seguir per procedir a la retirada i reemplaçament d'aquests.

Davant d'això, l'AEMPS ha recomanat a les farmàcies retirar aquests lots de la venda i contactar amb l'empresa per a la seva devolució; a les usuàries comprovar el nombre de lot, mirar les instruccions d'ús en el web de 'Clearblue' i, en cas de dubte contactar amb el centre d'atenció a client utilitzant el telèfon que es troba a la caixa. Així mateix, Sanitat recorda que es pot acudir a la farmàcia a la qual va adquirir el producte per al seu reemplaçament per un altre lot amb les instruccions correctes.