Les infeccions per VIH s'han reduït un 25% els últims 5 anys a Catalunya

Entre el 2013 i el 2018, el nombre d'infeccions per VIH a Catalunya han caigut un 25%. Durant el 2018 es van registrar 613 nous diagnòstics, un 4,9% menys que el 2017 i un 26,7% menys que els declarats el 2013. En total, es calcula que a Catalunya hi ha 32.429 persones que viuen amb el VIH, cosa que suposa una taxa d'incidència de 8,1 casos per cada 100.000 habitants. El 87% dels casos són homes i la mitjana d'edat és de 36 anys. Segons les dades recollides pel Centre d'estudis Epidemiològics sobre infeccions de transmissió sexual, sis de cada deu diagnòstics van ser en homes que tenen sexe amb altres homes (59%), mentre que més de dos de cada deu, van ser en homes i dones heterosexuals.

Es calcula que un 11% de les persones infectades a Catalunya encara no sap que té el virus i el 44% dels nous diagnòstics han estat tardans. Una de les mesures més efectives per prevenir el VIH en persones amb elevat risc d'infecció és la profilaxi preexposició (PrEP), un tractament que s'ha començat a finançar a implantar. Aquesta però, no és l'única mesura implementada pel Departament de Salut, que també té un pla per a l'accessibilitat al preservatiu amb la distribució de més de dos milions d'unitats, la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies, els programes d'intercanvi de xeringues, el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció per a entitats comunitàries, o la diversificació de l'oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH en són algunes d'altres.



Clam contra l'estigmatització

Entitats agrupades en el Comitè 1 de Desembre, Govern, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona van convertir el Dia Mundial de la Sida en un clam contra l'estigma que pateixen encara les persones amb VIH. «La lluita contra l'estigma i la discriminació és responsabilitat d'una societat compromesa amb els drets humans, ja que empitjoren la qualitat de vida i la salut i produeixen desigualtats als serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l'habitatge», diuen institucions i administracions.