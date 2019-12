Salut Empordà recapta 519 euros per a La Marató de TV3

Alguns dels patrons de la FSE que hi han donat suport.

Alguns dels patrons de la FSE que hi han donat suport. fse

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha recaptat 519 euros per a La Marató de TV3, que enguany està dedicada a les malalties minoritàries. Aquests diners s'han recollit gràcies a l'activitat adreçada tant al personal com als usuaris dels tres centres de la Fundació que portava per títol Fotografia't amb La Marató, i que ha tingut lloc aquest dilluns i dimarts. Fent un donatiu mínim de dos euros tothom qui ho volia es podia fer una fotografia divertida individualment o en grup.

D'altra banda, com ja és habitual, la FSE participa en les xerrades divulgatives que s'ofereixen durant els mesos d'octubre, novembre i desembre per donar a conèixer la temàtica que tracta La Marató. En aquesta ocasió, una quinzena de professionals sanitaris –metges i infermeres– oferiran 97 xerrades en centres educatius, equipaments culturals i centres cívics de l'Alt Empordà.

La 28ena edició de La Marató de TV3 serà el diumenge 15 de desembre sota el lema Minories que fan una majoria. Enguany es dedica a donar a conèixer les malalties minoritàries, que són aquelles poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants. Són un grup molt ampli i divers de patologies (entre 6.000 i 8.000, majoritàriament genètiques) que tenen com a denominador comú la baixa incidència. Entre un 6 % i un 8 % de la població té una malaltia minoritària: a Europa hi ha 30 milions de persones afectades, 3 milions a Espanya i prop de 400.000 a Catalunya. Si bé el nombre de pacients de cada malaltia és baix, en conjunt suposen un grup molt nombrós.

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació. La Fundació treballa amb la visió d'excel·lir en la seva gestió, en tant dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania fa a TVC a través del programa.