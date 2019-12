Aquest any l'Àrea d'Intervencionisme ha realitzat més de 1.600 tractaments

La sala d'intervencionisme endovascular és utilitzada per professionals del servei de Radiologia, del servei de Neurologia i del servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular, amb col·laboració de professionals del servei d'Anestesiologia i del servei de Protecció Radiològica, a més d'infermeria especialitzada. Aquest angiògraf d'última generació és utilitzat per realitzar embolitzacions d'hemorràgies agudes –postquirúrgiques, produïdes per traumatismes, digestives i les expectoracions de sang procedent de les vies respiratòries–, tractaments d'obstruccions vasculars –angioplàsties i implants de stents–, d'aneurismes arterials i trombectomies mecàniques en infarts cerebrals aguts, entre altres. Durant aquest any, l'Àrea d'Intervencionisme ha realitzat més de 900 procediments de radiologia intervencionista del cos, més 500 de cirurgia endovascular i més de 200 de neurointervencionisme.