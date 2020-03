Hospitals catalans limiten els acompanyants dels ingressats a una sola persona per prevenir el coronavirus

Els hospitals catalans han començat a restringir les visites per pacients als centres com a mesura preventiva arran del coronavirus. Centres consultats per l'ACN han explicat que es demana que hi hagi un únic familiar o acompanyant per cada pacient ingressat amb l'objectiu d'evitar un excés de persones als centres hospitalaris. És el cas de centres com l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital del Mar, el Parc Taulí de Sabadell, el Trueta de Girona o l'Hospital Santa Caterina de Salt. També a l'Hospital Clínic es recomana que hi hagi un acompanyant per pacient. Els centres extremen així les precaucions davant de la previsió que en els pròximes dies segueixin creixent els contagis de Covid-19.

Fonts de l'Institut Català de la Salut (ICS) han indicat a l'ACN que tenen previst fer una indicació en un termini breu als seus centres hospitalaris per "racionalitzar" el nombre d'acompanyants, amb l'objectiu que sigui una mesura de protecció cap als ciutadans, els pacients i els professionals sanitaris.

Alguns centres que depenen de l'ICS ja estan aplicant mesures. És el cas del Trueta de Girona. Fonts de l'hospital han indicat a l'ACN que s'ha restringit a una persona el nombre d'acompanyants o visites als pacients ingressats.

En el cas de l'Hospital Vall d'Hebron, s'ha demanat que les visites als malalts ingressats es restringeixin el màxim possible, segons fonts del centre i, en el cas dels malalts que vagin als serveis d'urgències, ho facin acompanyats d'una sola persona.

En canvi, fonts del Joan XXIII de Tarragona han indicat que preveuen prendre mesures en aquesta direcció a partir d'aquest dimecres, i per part de l'Arnau de Vilanova de Lleida no es restringien visites aquest dimarts a la tarda.