Dues empreses catalanes rebran 3,9 milions d'euros de la UE per desenvolupar projectes innovadors en salut

La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que dues empreses catalanes rebran un total de 3,9 milions d'euros en fons europeus per desenvolupar projectes innovadors en salut. Miwendo Solutions i ADmit Therapeutics han estat dues de les trenta-sis empreses seleccionades en el programa d'innovació i recerca Horitzó 2020 per avançar en la recuperació econòmica. Miwendo Solutions, ubicada a Barcelona, ha dissenyat un dispositiu electromagnètic per enganxar-se a la punta d'un colonoscopi convencional i millorar la detecció de càncers colonorectals. Per la seva banda, ADmit Therapeutics, ubicada a l'Hospitalet del Llobregat, ha creat un sistema per diagnosticar l'Alzheimer.