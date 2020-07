Els contagis en nens creixen un 80% i en els joves es dupliquen

Cada vegada més joves. L'edat de les persones encomanades per coronavirus està baixant en comparació amb la situació que es vivia a l'inici de la pandèmia. Aquesta és la percepció que tenen els metges i que es veu reflectida en les dades que proporciona la Conselleria de Sanitat valenciana, avança 'Información', del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Hi queda patent que proporcionalment és en el grup dels joves d'entre 10 i 19 anys on més han augmentat els contagis, en concret un 96% des de finals del mes de maig, quan van començar a adoptar-se les primeres mesures d'alleujament després de la quarantena. També en el cas dels nens menors de 9 anys els casos positius per Covid-19 s'han incrementat un 80% durant aquest període. Es tracta dels dos grups de població en els quals percentualment més han augmentat els contagis. En l'extrem contrari, les persones grans d'entre 80 i 89 anys, on els casos han crescut un 8,1% i els majors de 90 anys, entre els quals els contagis han pujat un 5,2%.

Per als experts, hi ha dues causes que expliquen aquesta tendència: d'una banda, el major nombre de proves PCR que s'estan fent en les últimes setmanes i, de l'altra, més relaxament dels joves amb les mesures de seguretat. «A més que les persones grans han estat molt més confinades, tenen una conducta molt més responsable. Es protegeixen més, es mouen menys i segueixen més al peu de la lletra les recomanacions», assenyala Félix Gutiérrez, responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital General d'Elx.

En contraposició, els joves, que s'exposen a més situacions de risc i no mantenen tant les distàncies de seguretat recomanades, adverteix aquest especialista.

Molts dels casos positius que s'estan diagnosticant en joves i nens són per estudis de contactes que es fan als casos positius que sorgeixen i per les proves que de forma rutinària es realitzen als hospitals abans d'una cirurgia. Es tracta de casos asimptomàtics que passen la malaltia de manera molt lleu. No obstant això, l'especialista crida a no abaixar la guàrdia amb el fet que els joves passen la malaltia de manera més lleu que les grans. «Hem tingut casos molt complicats en persones joves i tampoc s'ha d'oblidar que aquests poden fer de vector de transmissió de la malaltia i encomanar familiars més grans».

Zona comercial de Platja d'Aro, amb algunes persones sense mascareta | Marc Martí

A escala espanyola, la mitjana d'edat d'homes diagnosticats de Covid-19 en l'actualitat se situa en els 46,3 anys i la de les dones en els 50,5 anys i des de mitjans del mes de maig passat no ha anat baixant, segons va explicar dilluns en roda de premsa el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. «Els increments més elevats que estem observant afecten de menors de 50 anys, inclosos els menors de zero a quatre anys. Aquests grups solen ser també els que passen la malaltia de forma més lleu, per la qual cosa l'epidèmia actualment és diferent de la que hem viscut», va recalcar Simón.

El director del Centre de Coordinació d'Alerta va fer una crida als joves perquè es conscienciïn que l'anomenada «nova normalitat» «no és tornar» al mateix de sempre, sinó que és divertir-se d'«una altra manera».

«S'ha d'anar amb compte de moure's amb un nombre excessiu de grups diferents, i un ha d'aprendre a valorar millor els seus amics més pròxims», va dir. Una preocupació que comparteixen els especialistes, «Cada vegada que diagnostiquem un nou cas, ens estremim pensant que pot tornar a repetir-se la situació viscuda fa uns mesos», diu Félix Gutiérrez, que apel·la a la responsabilitat social. «Cal conscienciar-se perquè això ha sigut molt seriós i la memòria és fràgil i sembla que no ho hàgim passat aquí».

Aquesta disminució en les edats mitjanes dels pacients està provocant que els casos siguin més lleus, ja que en general afecten població sana sense patologies de base. Això no obstant, els experts criden a no confiar-se perquè el virus continua circulant entre la població i la calor no ha donat mostres de debilitar-lo.