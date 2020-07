Els epidemiòlegs demanen no fumar a les platges ni a les terrasses per evitar contagis

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) ha reclamat que totes les terrasses de bars i restaurants, platges, espectacles a l'aire lliure i cotxes particulars es converteixin en espais sense fum i ha advertit que el consum de tabac incrementa la possibilitat de contagi del coronavirus.

En un comunicat, el Grup de Treball de Tabaquisme de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) proposa ampliar els espais lliures de fum per protegir la població del fum de tabac i adverteix que el consum de tabac en espais exteriors posa en risc tant a fumadors com a no fumadors d'infectar-se de la Covid-19.

Explica, en aquest sentit, que els fumadors que estiguin infectats i siguin asimptomàtics poden emetre gotes d'aigua amb virus SARS-CoV-2 posant en risc a la resta de població.

La SEE reconeix que les lleis antitabac han aconseguit disminuir significativament l'exposició a fum, però recomana fer un pas més enllà en el control del tabaquisme per reduir l'elevada càrrega de morbimortalitat associada al consum de tabac i de l'exposició a fum.

Considera que encara hi ha espais, tant interiors com exteriors, no regulats per llei en els quals els nivells de fum són elevats, la qual cosa comporta importants riscos per a la salut dels fumadors i els que es troben al seu voltant, especialment els menors.

De fet, afirma que un 80% dels establiments incompleixen la llei en permetre fumar en terrasses cobertes amb dos o més tancaments i assegura que en aquests casos, la concentració de nicotina i partícules pot arribar a superar els nivells trobats en els espais interiors quan es permetia fumar.

En aquests moments, el Govern treballa en la posada en marxa d'una nova normativa antitabac que contempla la pujada d'impostos i l'equiparació del vapeeig amb el cigarret tradicional per prohibir també el seu ús en els espais on ara no es permet fumar.

Una altra de les novetats podria ser la prohibició de fumar en cotxes particulars, una matèria pendent de regulació a Espanya però que en altres països com Canadà, Estats Units o Itàlia ja està implementada.

No obstant això, la SEE creu que aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un augment dels espais en què no es permeti fumar tabac o productes derivats, com les platges, terrasses d'hostaleria, instal·lacions esportives i espectacles a l'aire lliure, parades i andanes dels mitjans de transport, entrades de centres educatius en què hi hagi presència de menors, campus universitaris o vehicles privats.