Aprimar-se per lluitar contra el coronavirus

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha iniciat una campanya a Anglaterra amb l'objectiu de recalcar a la població que l'excés de pes és un factor que provoca l'empitjorament del diagnòstic de les persones en les quals se'ls ha detectat la Covid-19. Johnson, qui va donar positiu per coronavirus el mes de març, ara ha reconegut que tenia sobrepès quan va contraure la Covid-19 i que això va fer que es compliqués el seu estat, necessitant ingressar a la unitat de cures intensives (UCI).

Johnson recolza les seves afirmacions amb un informe recent que va publicar el servei de Salut Pública d'Anglaterra (PHE) on s'adverteix que el sobrepès i l'obesitat provoquen que els pacients ingressats als hospitals per coronavirus presentin una taxa més alta de complicacions greus. Així mateix, el British Medical Journal, un mitjà escrit britànic especialitzat en el sector mèdic, calcula que la probabilitat de patir una infecció greu per la Covid-19 incrementa fins a un 44% en les persones amb sobrepès i augmenta gairebé el doble en els pacients que pateixen obesitat. Aquestes xifres s'adeqüen a la línia d'altres estudis de renom internacionals publicats, per exemple, per investigadors de la Universitat Johns Hopkins, la Universitat de Nova York o l'Associació Europea per a l'Estudi de l'Obesitat.

L'excés d'acumulació de grassa sempre s'ha relacionat amb una major incidència de les malalties pulmonars com l'asma, l'apnea del son o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Entre els motius principals de la relació del sobrepès i aquests problemes respiratoris hi ha el fet que la grassa abdominal comprimeix el diafragma i redueix la capacitat pulmonar.

La reducció de la grassa corporal se sosté en dos pilars bàsics: una alimentació saludable i la pràctica esportiva diària. És per aquest motiu que, entre les mesures adoptades pel Govern Britànic, encapçalat per Boris Johnson, en la nova campanya per lluitar contra l'obesitat hi ha l'eliminació de certs productes en llocs estratègics dels supermercats, la prohibició d'anunciar en els mitjans de comunicació aliments amb alts continguts de grassa, sucre o sal abans de les nou de la nit o la promoció de l'exercici físic.