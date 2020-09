Claus per utilitzar l'aplicació Radar Covid

L'aplicació de rastreig de contagis promoguda pel Govern central, Radar Covid, ja és a tocar. En els pròxims dies arribarà a tot l'estat després de la seva implantació en dotze comunitats autònomes -Astúries, Aragó Andalusia, Cantàbria, Madrid, Navarra, Canàries, La Rioja, Extremadura, Castella i Lleó, Múrcia i Balears-. S'espera que el ple desplegament es dugui a terme el 15 de setembre tot i que ja se n'han fet 3,4 milions de descàrregues, segons dades d'aquesta setmana del Ministeri de Transformació Digital.

Tot i que l'ús de l'aplicació és de caràcter voluntari, es tracta d'una eina més que està a la disposició dels ciutadans per protegir-se del coronavirus i saber si han estat prop d'un cas positiu. No obstant això i malgrat aquestes circumstàncies, són diverses, les qüestions entorn de la seva utilització entre la ciutadania: és segura?, quins criteris segueix per rastrejar? és difícil d'utilitzar?

L'aplicació Radar Covid té una doble funció. D'una banda, serveix perquè un usuari que hagi donat positiu en covid el notifiqui de manera anònima en l'app i activar així el rastreig de contactes amb alta exposició al virus. D'altra banda, funciona com un acuseta que avisa a tot aquell que hagi estat prop d'un infectat. Li envia una alerta amb el missatge «Has estat en contacte amb una persona contagiada de covid-19» perquè sol·liciti una prova PCR i guardi quarantena. D'ocórrer, la mateixa app explica tots els passos que s'han de seguir.

Quin criteri segueix l'aplicació per a considerar que hi ha hagut un contacte estret? Es considera una situació de risc quan els telèfons dels usuaris han estat en contacte durant almenys 15 minuts (acumulats al llarg del dia) i a una distància inferior de dos metres.

Conscients que la privacitat d'aquesta mena d'aplicacions aixeca suspicàcies, l'aplicació li dedica un dels pocs botons que té en la seva interfície. En ell, deixa clar que no surten dades personals del telèfon (com ara el nom del propietari o la geolocalització), sinó que només són codis alfanumèrics que es renoven cada quart d'hora. Els servidors que els reben actuen de transmissors que acaren la informació que prenen dues vegades al dia, però tota la informació està encriptada. Ho resumeixen així: «No podem determinar la teva identitat ni saber les persones amb les quals has estat». De fet, si un usuari és positiu en covid, se li facilita un codi alfanumèric aleatori per a introduir-lo en l''app' i no compartir informació privada.

L'objectiu és detectar el més ràpid possible els contagis derivats d'un positiu confirmat però, per a això, es necessiten moltes descàrregues. Com més gent la utilitzi, més efectiva serà. Es calcula que si l'usa un 20% de la població, es pot accedir a un 30% de contactes dels contagiats. En les proves dutes a terme a l'illa canària de la Gomera al llarg d'aquest estiu es va concloure que la detecció de contagis va arribar a doblegar a la que es podria dur a terme amb mètodes tradicionals de rastreig.

L'aplicació oficial del Govern es diu Radar Covid, està disponible per a Android i iOS i és gratuïta. Una vegada descarregada, diverses targetes de presentació expliquen el seu funcionament. Després, arriba la política de privacitat. En aquest pas, es posa l'accent que l'ús de l'app és anònim i les alertes d'un possible contacte amb un positiu «s'envien sense indicar quan i on es va produir l'exposició». En el següent punt cal activar el bluetooth, el mecanisme que usa Radar Covid per a detectar si un usuari ha estat prop del telèfon d'una altra persona amb coronavirus. Una vegada acabat el procés d'instal·lació no cal fer res més, excepte notificar si s'és positiu.

L'aplicació té un disseny senzill i net. Sobre un fons blanc amb detalls en morat, només hi ha tres botons en la part inferior: inici, privacitat i dubtes. A la pantalla principal està tot l'important: es pot veure el nivell d'exposició (baix o alt), activar el radar covid en el teu telèfon i comunicar un positiu. El botó de privacitat desplega informació del tractament de les dades de forma molt gràfica. En l'apartat de dubtes, hi ha diversos enllaços a les pàgines de Sanitat amb recomanacions i notícies.

Cura amb les aplicacions no oficials. Proliferen les plataformes de rastreig del coronavirus falses que, en realitat, contenen un virus que segresta les dades personals de l'usuari per a demanar-li després un pagament per recuperar-los. Això ja ha ocorregut amb el virus CryCyptor camuflat en una app anomenada Covid Alert. L'aplicació oficial es diu Radar Covid, és gratuïta i mai demana la geolocalització de l'usuari.