Sense rastre de grip en una època en què altres anys ja començava l'epidèmia

Els hospitals de Catalunya que tracten afectats per infeccions respiratòries agudes, la majoria d'elles causades pel SARS-CoV-2, no havien aïllat cap virus gripal fins al passat 27 de desembre, fet pel qual la situació de la grip està en nivells basals, quan en altres anys ja s'iniciava l'epidèmia de cada any.

Segons la informació recollida per la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que comprova cada setmana la situació de la grip per anticipar l'arribada de l'epidèmia anual, durant la setmana del 21 al 27 de novembre es van analitzar 20 mostres de casos sospitosos, dels quals quatre van ser de rinovirus, tres de SARS-CoV-2 i un altre tipus de coronavirus, però cap del virus gripal.

Segons va assenyalar la subdirecció general, el 93,3% de les infeccions respiratòries agudes tractades als hospitals durant l'esmentada setmana van ser SARS-CoV-2 i la resta per altres virus que afecten les vies respiratòries, però en tot cas cap de la grip.

Els epidemiòlegs consideren que la taxa d'incidència de la grip actualment a Catalunya se situarà en aquesta primera setmana de gener també en nivells basals, és a dir, sense gairebé cap incidència.

Per a aquest any, es considerarà epidèmia quan els casos de grip superin l'índex de 76,2 per cada 100.000 habitants, quelcom que fins al moment no s'ha produït.

El model predictiu amb el qual treballen els especialistes preveu que les taxes d'incidència de la grip es mantinguin en nivells basals almenys durant les dues pròximes setmanes, amb unes taxes que no superarien entre 4 i 5 casos per cada 100.000 habitants, fet pel qual estem molt lluny del que es considera epidèmia.

En el seu informe setmanal, la subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública informa que en el període comprès entre el 6 d'octubre i el 18 de desembre el percentatge d'excés de mortalitat a Catalunya es va situar en un 23%, afectant sobretot el grup d'edat de majors de 74 anys (25%).

Aquest excés de mortalitat, que és clarament atribuïble al coronavirus SARS-CoV-2, ha fet que entre aquests dies es produïssin a Catalunya 15.823 morts, quan en el mateix període d'anys anteriors -sense epidèmia de covid-19- hi havia una mitjana de 12.876 morts.

L'excés de mortalitat afecta més les dones que els homes -un 31% excés en dones, davant d'un 27% en homes-, mentre que en menors de 65 anys l'excés de mortalitat ha estat menor, del 16% respecte a la mitjana d'altres anys, pel 25% d'augment de mortalitat en els majors de 74 anys.

Els experts consideren que l'ús de les mascaretes i les mesures d'higiene, distanciament i ventilació són les que fan que el virus de la grip no hagi fet encara acte de presència i confien que aquest any sigui molt menys freqüent precisament per les mesures anticovid.