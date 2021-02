Com alimentar a casa a un familiar que té o ha tingut coronavirus?

Una recent anàlisi realitzada per especialistes en medicina interna sobre els principals símptomes que presenten els pacients Covid-19 assenyalava la pèrdua de l'apetit com una de les quals manifestacions més referides. El 19,7% dels infectats havia perdut les ganes de menjar.

I efectivament, tots sabem que les persones que afortunadament han superat la malaltia, amb ingrés hospitalari o sense ell, ho fan amb bastants quilos de menys.

Per això, gran part de la recuperació d'aquests pacients depèn d'una correcta alimentació basada sobretot en un alt contingut calòric i de proteïnes.

En l'àmbit hospitalari són els metges especialistes en Endocrinologia i Nutrició els encarregats d'establir el tipus de dieta per a cada pacient. Però i a casa? Com alimentem correctament a un pacient amb coronavirus?

Perquè la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició ha elaborat una guia per a orientar als familiars encarregats de les cures del malalt, amb la finalitat d'aconseguir la recuperació del pacient.

La premissa a l'hora d'elaborar els menús ha de ser que continguin la major quantitat de nutrients possibles. Perquè l'objectiu no és incrementar la quantitat d'aliments diaris ingerits, ja que això seria un martiri per a un pacient que en general estarà inapetente.

Així que com el més probable és que el malalt hagi perdut l'apetit, és millor augmentar el nombre de menjars diaris, entre 6 i 10, en les quals les racions siguin més petites. D'aquesta forma s'aconseguirà augmentar l'aportació de calories i proteïnes sense sadollar-li.

Hem de començar sempre per l'aliment més proteic, per a assegurar-nos la ingesta de proteïnes si no tenen massa ganes de menjar. I no és bona idea optar sempre per brous o sopes, que encara que són fàcils d'ingerir no aporten suficients nutrients.

La hidratació és fonamental. Però la falta d'apetit fa que el malalt s'atipi ràpidament per la qual cosa és millor que els líquids (aigua o infusions) els begui fora dels menjars, però en abundància.

I res de presses per a menjar! Que el pacient es prengui el temps que necessiti, que mastegui bé i que mengi a poc a poc.