El doctor Simón Schwartz assumeix la direcció general del Banc de Sang i Teixits

El consell d'administració del Banc de Sang i Teixits va nomenar nou director general de l'organisme el doctor Simón Schwartz, en substitució del doctor Enric Argelagués, que va deixar el seu càrrec dilluns després de 17 anys a la direcció, entre 1993 i 2002 i des de 2013 a 2021. Segons va informar el banc en un comunicat, Schwartz assumeix la gestió executiva de l'organització, que compta amb més de 800 treballadors i té per missió garantir que totes les persones de Catalunya tinguin al seu abast la sang i els teixits necessaris per al seu tractament, fomentant el seu bon ús. El Banc de Sang compta també amb presència als principals hospitals de Catalunya i forma part dels organismes nacionals i internacionals relacionats amb la donació, la transfusió i els tractaments amb components biològics. Durant la pandèmia, aquest banc ha assumit també part dels cribratges massius amb PCR a diferents llocs de Catalunya. El relleu a la direcció general arriba dos mesos després de la renovació, també, de la presidència del consell d'administració, assumida per Francisco Godia.

Simón Schwartz ha estat des de 2010 director del Centre d'Investigació en Bioquímica i Biologia Molecular per Nanomedicina (CIBBIM-Nanomedicina) del Vall d'Hebron Institut d'Investigació (VHIR), centre que realitza investigacions biomèdiques basades en nanotecnologia, per a la pràctica clínica. També és, des de 2016, president de la Societat Europea de Nanomedicina i coordinador de transferència tecnològica del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina de l'Institut de Salut Carlos III.