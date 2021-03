Els farmacèutics reclamen administrar AstraZeneca fins als 65 anys

El Consell de Col·legis Farmacèutics ha reclamat al Ministeri de Sanitat que l'administració de la vacuna d'AstraZeneca s'ampliï fins als 65 anys. S'ha unit així a la petició del Departament de Salut i ha constatat que el 25% dels farmacèutics tenen més de 55 anys i, per tant, no tenen accés a la vacuna. Els farmacèutics demanen tenir present que l'Agència Europea del Medicament va aprovar aquest vaccí per a majors de 18 anys i que ja hi ha diferents països europeus que han ampliat l'edat màxima als 65. En la mateixa línia, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha reclamat que AstraZeneca s'administri també als majors de 55 anys "perquè la vacunació ha de ser prioritària i s'ha mostrat com a eina eficaç per frenar la covid".

A més, els farmacèutics han reclamat que l'administració de la vacuna s'ampliï a tots els professionals que treballen a les farmàcies, independentment del grup d'edat o les circumstàncies de salut ja que han treballat i treballen a primer a línia.

A Catalunya hi ha vacunats 8.278 professionals d'oficina de farmàcia, amb dades a 2 març. Així, el 55,6% dels professionals ha rebut ja la primera dosi.