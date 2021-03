Investigadors gironins presenten un estudi pioner per tractar el càncer

Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) han publicat a Nature Communications un estudi pioner de com aturar la replicació de les cèl·lules en l'organisme model del llevat que podria ser aplicable al tractament del càncer.

El mecanisme descobert consisteix en la inhibició d'un enzim essencial en el procés de proliferació cel·lular tot evitant-ne la replicació genòmica. Donat que una gran majoria de càncers es caracteritzen per una proliferació cel·lular descontrolada, la replicació genòmica ha estat una de les dianes més utilitzades en els tractaments antitumorals.

L'estudi ha estat liderat pel Dr. Jordi Frigola i la investigadora Marina Guerrero del grup de Replicació Cromosòmica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i pel Dr. Narcís Fernández-Fuentes del Departament de Biociències de la Universitat de Vic.

Segons Frigola, "nosaltres volem traslladar aquest coneixement a cèl·lules humanes per trobar maneres més específiques i menys invasives d'aturar la proliferació tumoral."

L'equip investigador creu que si s'intervé en la fase preliminar de la còpia del material genètic es podrà reduir significativament la toxicitat dels tractaments actuals i, alhora, ser igualment eficaços en aturar la proliferació tumoral. Això reduiria significativament els efectes adversos dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.

"El nostre projecte persegueix tres objectius. En primer lloc, desenvolupar l'assaig utilitzant proteïnes humanes i conèixer millor com funciona el procés de còpia en cèl·lules humanes. El segon pas és buscar noves dianes terapèutiques i, finalment, volem desenvolupar noves maneres d'incidir en aquestes noves dianes que permetin aturar la còpia del material genètic d'una manera més específica i, per tant, menys tòxica que els tractaments actuals" afegeix Frigola.



Finançat amb donacions privades

Els investigadors estan molt il·lusionats amb una recerca que, volen recalcar, no hauria estat possible engegar sense les donacions de Vanessa Nueda i múltiples col·laboradors de El Crep de Mi Vida, la Fundació Bosch Aymerich, Restaurants König, Rotary Club Banyoles, GIOrquestra, Crêperie Vasarely Centre, Col·legi la Salle de Santa Coloma de Farnés, Galetes Trias, Gelateria Rocambolesc i el restaurant El Jardí Good Vibes Only.



L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre d'investigació de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat promoure, desenvolupar, gestionar, transferir i difondre la recerca biomèdica, coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, principalment a l'entorn de Girona.