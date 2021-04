Les solucions digitals per a cuidadors de malalts d'Alzheimer són insuficients

Les solucions digitals disponibles per als cuidadors informals de persones amb Alzheimer són insuficients i no cobreixen les necessitats en aspectes com la salut física i l'equilibri entre responsabilitats i informació sobre la regulació de la cura, segons un estudi liderat per UVIC.

Així consta en les conclusions de l'informe elaborat en el marc del projecte d'investigació europeu del programa Erasmus «Co-Created ICT Solutions for Alzheimer's Informal Caregiving», va informar la Universitat de Vic (UVIC).

Segons la UVIC, l'informe és el resultat d'una exhaustiva revisió bibliogràfica de documents rellevants publicats en els últims 5 anys sobre cura de l'alzheimer i que recullen les solucions TIC per als cuidadors existents a Espanya, Portugal i el Regne Unit entre 2015 i 2020.

L'informe reconeix que en els últims cinc anys, organitzacions, empreses i universitats «han intentat donar solució a les dificultats i limitacions amb què es troben els cuidadors de malalts d'alzheimer en la seva vida diària a partir de solucions digitals».

No obstant això, el text adverteix que «hi ha limitacions» en el desenvolupament de les TIC i destaquen que en el seu disseny «no s'ha tingut en compte l'experiència i necessitats dels cuidadors».