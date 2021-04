Arriba el principi del fi dels greixos trans: Què són i què fan?

La política nutricional és cada vegada més clau en una societat, la nostra, en la qual són realment elevats els riscos derivats d'una mala alimentació.

Països com Regne Unit incorporen lleis que limiten, per exemple, el consum de sal, per a reduir les malalties derivades d'un excés en la ingesta; i uns altres, com Espanya, imposen gravàmens a les begudes ensucrades.

Ara, la Unió Europea fa un pas al capdavant en la cerca de millorar la salut del continent.

El divendres 2 d'abril ha entrat en vigor la legislació europea que limita l'ús de greixos trans (AGT) a un màxim de dos grams per cada 100 grams de greix en els aliments.

Fins avui, únicament existia una normativa europea que limitava la quantitat d'àcids grassos trans en preparats per a lactants i de continuació, que no podien superar el 3% del contingut gras total.

És més, en el continent europeu sol Dinamarca, Àustria, Suïssa i Islàndia tenien establert un marc legal que obligava la indústria a limitar la quantitat de greixos trans utilitzada en productes alimentaris, no podent superar el 2% del total.

Ara, això serà una realitat també al nostre país.

És sens dubte un pas endavant en la política nutricional del continent.

Una bona notícia per al nostre organisme perquè el consum de les conegudes com a greixos trans suposa un clar risc per a la salut.

Per què no ens interessen? Tal com assenyala la graduada en Nutrició i Dietètica Humana, experta de em Cuido Menjant en nutrició infantil i nutrició en l'embaràs, Ana Núñez, «no són bones a nivell cardiovascular ja que augmenten el colesterol tipus LDL, el comunament anomenat dolent, i disminueixen el HDL, el bo, afectant la qualitat del nostre perfil lipídic».

El seu impacte en les artèries, en el cor i en el nostre cos en general, és molt negatiu.

Però hi ha més. Els àcids grassos trans augmenten la resistència a la insulina ja que, després de la seva absorció poden incorporar-se als lípids de la membrana cel·lular, afectant les seves propietats físiques i l'acoblament d'enzims a ella, podent influir en la sensibilitat perifèrica a la insulina.

Els efectes perjudicials per al nostre organisme són notables.

Què són els greixos trans

La Unió Europea limita ara, abans de la seva prohibició total l'any 2023, aquest tipus de greixos insaturats que estan presents tant en productes ultres processaments, com en la brioixeria industrial i en els plats precuinats.



Però d'on vénen? Què són exactament? I per què són tan perjudicials?



Els àcids grassos trans provenen de dues fonts diferents: «D'una banda, es donen de manera natural en lactis de vaca i carn de vedella per un procés orgànic del seu microbiota, no obstant això, d'altra banda, també s'obtenen de manera artificial canviant l'estructura química dels àcids grassos», indica Núñez.

La doctora Marisa Calle, integrant del Comitè de Nutrició de la Fundació Espanyola del Cor (FEC) i professora de Medicina Preventiva i Salut Pública en la Universitat Complutense de Madrid, aprofundeix en què «aproximadament un 5% del consum total d'àcids grassos trans que ingerim prové del consum de greix de remugants, a través de productes com la mantega, la crema, la nata, la llet sencera o la carn grassa».

Però d'altra banda tenim aquesta font industrial de generació d'àcids grassos trans que es produeixen de manera artificial mitjançant un procés anomenat hidrogenació dels olis vegetals que els fa més estables i capaços d'aguantar més temps en el nostre rebost.

L'experta afegeix que «si bé alguns aliments poden tenir greix trans de manera natural i aquesta no és provocada sempre per processos tecnològics, aquest tipus de greix es troba principalment en productes processats».

«Aquest tipus de greixos insaturats no haurien de suposar més de l'1% de les calories diàries totals ingerides», assenyala Ana Núñez. I recalca: «Seria realment senzill que això no succeís. Bastaria amb eliminar de la nostra dieta qualsevol producte processat».



El perill dels greixos trans per al cor

L'evidència científica demostra que les trans són els pitjors greixos per a la salut cardiovascular, ja que augmenten els nivells de colesterol «dolent» (LDL) i triglicèrids, a més de disminuir els nivells de colesterol «bo» (HDL).

«Una vegada consumits, els àcids grassos trans s'absorbeixen per l'aparell digestiu i passen a la sang. S'incorporen a les membranes de les cèl·lules i substitueixen als greixos que componen aquestes membranes, que acaben perdent o disminuint la seva flexibilitat i fluïdesa. Això provoca que altres molècules, com les del colesterol, no puguin acoblar-se a la membrana i quedin lliures, augmentant així els nivells de colesterol en sang», detalla la doctora Carrer.

D'altra banda, els greixos trans també augmenten els nivells de triglicèrids en sang i aquesta hipertrigliceridemia està associada de manera independent amb el risc de malaltia cardiovascular.

A més, s'ha observat que els àcids grassos trans augmenten la inflamació i els factors inflamatoris tenen un paper important en el desenvolupament de diabetis, aterosclerosi, ruptura de placa i mort sobtada cardíaca.

És per tot això que els experts en salut valoren molt positivament l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa que, «sens dubte, redundarà en benefici de la salut de la població».