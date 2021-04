Sanitat demana aturar la comercialització i l'ús de mascaretes amb grafè

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha demanat el cessament voluntari de la comercialització de mascaretes amb grafè que, segons les autoritats sanitàries del Canadà, podrien presentar riscos per a la salut.

En un comunicat, la AEMPS explica que actualment a Espanya s'ha identificat la comercialització d'aquestes mascaretes quirúrgiques tipus IIR amb grafè de biomassa del fabricador Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, la Xina.

L'Agència investiga el risc potencial d'inhalació de partícules de grafè per la utilització d'aquestes màscares quirúrgiques i el risc que, en aquest cas, pot suposar.

Per això, i com a mesura de precaució recomana la no utilització de màscares quirúrgiques que continguin aquests components.

El conseller de Sanitat de Cantàbria, Miguel Rodríguez, va remetre, en ser preguntat per aquestes màscares, al pronunciament que havia d'emetre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.