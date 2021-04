Retiren unes populars mascaretes FFP2 per risc de «toxicitat pulmonar»

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) s'ha fet ressò de l'avís de retirada d'unes populars mascaretes amb grafè. "L'ús d'aquest material, que s'ha fet famós per les seves propietats, pot comportar riscos. El problema està en la possible toxicitat pulmonar de les nanopartícules", ha informat.

"La retirada preventiva per part de les autoritats sanitàries del Canadà de les mascaretes que contenen grafè ha disparat les alarmes sobre aquests productes, davant el risc potencial de la inhalació de nanopartícules d'aquest material. Per aquest motiu, basant-se en el principi de precaució, les autoritats canadenques han retirat aquestes mascaretes del mercat fins no disposar d'una avaluació de la seva seguretat. A Espanya, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès ja una recomanació similar", expliquen des de l'OCU.

Després de l'alerta canadenca, els primers moviments a Espanya es van produir de la mà d'algunes Comunitats Autònomes. El govern basc va retirar per aquest motiu dues mascaretes del fabricador Shandong Shenquan. Altres comunitats, com Castella i Lleó, van seguir els seus passos.

Les mascaretes afectades són:



Una mascareta quirúrgica d'un sol ús IIR de grafè i biomassa, distribuïda per Amevisa S.A.O.

Una mascareta FFP2, Healfiber, distribuïda per Iturri S.A.



Aquestes màscares es destinaven sobretot a l'ús per a professionals. De fet, s'havien repartit a forces de seguretat, docents, sanitaris...

Posteriorment, l'AEMPS emetia un comunicat en el qual anunciava el cessament voluntari de comercialització d'aquestes mateixes mascaretes quirúrgiques IIR amb grafè de biomassa de Shandong Shenquan, en detectar que efectivament s'estaven comercialitzant a Espanya.

Què és el grafè?

Des de l'OCU expliquen que el grafè és un tipus de material a base de carboni que té moltes aplicacions noves i al qual diverses recerques atribueixen un efecte barrera contra els virus, per la qual cosa pot ser útil per a elaborar mascaretes. No obstant això, ha d'investigar-se si el seu ús és segur, perquè preocupa que la inhalació de nanopartícules de grafè pogués ser perjudicial per als pulmons.