Després de la mort d’una persona estimada, ens trobem davant d’una situació que, no per inevitable, ens deixa d’amoïnar. Per la nostra banda, intentarem donar unes orientacions sobre com s’ha de procedir per a la seva successió.

El primer que hem de tenir serà el seu certificat de defunció, que és el document oficial que acredita la mort, i que normalment ja proporciona la funerària. Amb aquest certificat podrem demanar uns altres certificats oficials: el certificat d’últimes voluntats i el d’assegurances de vida. D’aquesta manera sabrem, d’una banda, si la persona difunta va atorgar o no testament, ja que d’això dependrà de si la successió es regeix per la seva última voluntat o bé la destinació dels seus béns i drets ve fixada per la llei. Amb l’altre certificat coneixerem si es van contractar o no assegurances que donin dret a percebre un capital en cas de mort.

Si existeix un testament, el certificat ens indicarà quan es va atorgar, i davant de quin notari es va fer. Amb aquesta informació, demanarem una còpia del mateix, i així coneixerem com va disposar el difunt la seva successió. Si no hi hagués testament, és la mateixa llei la que disposa aquesta successió, i procedirà a determinar les persones hereves amb una declaració d’hereus intestats, és a dir, sense testaments.

D’una manera o altra, sabrem les persones que tenen dret a succeir, la qual cosa comprèn hereus, però també legataris (quan a algú se li deixen béns en concret), i legitimaris (que són les persones a qui la mateixa llei dona dret a participar en una part de l’herència, que a Catalunya és una quarta part).

Acceptació de l’herència

El següent pas serà fer l’acceptació de l’herència. Tot i que pot fer-se tàcitament, és a dir, per actes que impliquen l’acceptació, el més habitual és fer-ho davant de Notari. En rigor no hi hauria un termini per fer-ho, tot i que és aconsellable que es faci en un termini de sis mesos des de la mort, que és el termini per liquidar l’Impost de Successions.

Per això haurem de conèixer quins són els béns i drets deixats pel difunt, tant l’actiu com el passiu, ja que també s’inclouen els deutes que hagi pogut tenir. Aquests béns, d’altra banda, poden ser immobles o mobles. Quant als primers, se sol saber quins són, com el domicili si fos de propietat. Tot i així, és aconsellable fer una recerca al Registre de la Propietat, per estar segurs que no es deixa cap bé. Els béns mobles no tan sols inclouen els habituals, com poden ser vehicles, sinó també els diners o dipòsits bancaris. Per conèixer-los, s’anirà a les entitats bancàries, amb el certificat de defunció i el testament o declaració d’hereus intestat, perquè certifiquin l’import de comptes o altres productes bancaris al temps de la mort. Quant al passiu, s’identificaran els deutes i també les despeses d’enterrament. I tots aquests béns i drets, degudament valorats.

Finalment, es repartirà l’herència en compliment del testament o del que preveu la llei pel cas de no haver-hi testament. Només restarà liquidar l’impost, i procedir a canviar la titularitat dels immobles al Registre de la Propietat, la dels vehicles que hi hagi, i la dels comptes i dipòsits bancaris. Recomanem que sempre es consulti amb un advocat especialista en temes hereditaris i recordem que Prat Sàbat té advocats especialistes en herències i testaments.

