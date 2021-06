Les begudes anomenades energètiques, les que contenen substàncies estimulants i que es promocionen entre els esportistes, per augmentar el seu rendiment físic, i entre els estudiants o opositors, per ajudar-los a concentrar-se i aguantar moltes hores d’estudi, estan en auge a Espanya, tot i seus efectes nocius per a la salut, pel seu alt contingut en cafeïna i sucre (llevat de les «zero»). Un estudi de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (Aesan), presentat dilluns al Ministeri de Consum, alerta que el 31% dels adults les beu amb freqüència, el 16% d’ells de forma crònica. Però la prevalença augmenta al mateix temps que disminueix l’edat: les consumeixen el 62% dels joves entre 10 i 18 anys i un preocupant 26% dels nens entre 3 i 10 anys, davant el 18% de mitjana a la Unió Europea.

«Les consumeixen un de cada quatre nens, quan no haurien de tenir accés a aquests productes», va alertar el ministre de Consum, Alberto Garzón, qui es va comprometre a revisar la situació d’aquestes begudes en la legislació espanyola, que no les diferencia dels refrescos, quelcom que augmenta la confusió del consumidor i impedeix una adequada regulació dels ingredients permesos, les seves concentracions o les seves possibles combinacions. Alemanya o Dinamarca ja han establert normatives que limiten la quantitat de cafeïna i altres substàncies, però a Espanya aquesta és una assignatura pendent.

Aparició de l’insomni

La investigació portada a terme per l’Aesan revela que una persona que prengui més de 1,4 mil·ligrams de cafeïna per quilo de pes al dia pot patir insomni i reducció de la son. Si aquest consum s’eleva a 3 mil·ligrams, apareixen riscos cardiovasculars i hematològics, neurològics i psicocomportamentals.

Tenint en compte que els envasos més habituals contenen 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres, l’Aesan alerta dels riscos per a la salut que comporta la ingesta en envasos de 300 i fins a 500 mil·lilitres, que són els que es comercialitzen habitualment.

L’informe científic també avisa el risc d’interacció amb medicaments, així com de la presència d’altres components com el ginseng o el gingko, que estan contraindicats en l’embaràs i la lactància. I també és preocupant el seu consum al costat de l’alcohol: el 16% dels estudiants de 14 a 18 anys barreja les dues substàncies.

Les actuacions

Davant d’aquest panorama, Garzón va anunciar la posada en marxa d’un grup de treball, conformat per institucions, societat civil i experts, per a l’elaboració d’un document d’actuacions, que anirà acompanyat d’una superior pressió inspectora.

De fet, ja és obligatori que els envasos incloguin aquest avís: «Contingut elevat en cafeïna: no recomanat per a nens ni dones embarassades o en període de lactància». El ministre va assegurar que es reunirà amb els fabricants, per insistir-los en l’adequat compliment de la informació a consumidor, i que l’Aesan emetrà unes recomanacions que, al costat de programes de comunicació i educació, buscaran augmentar el coneixement dels riscos de la ingesta d’aquestes begudes en quantitats no recomanades.