És possible perdre pes sense anar al gimnàs cada dia. De fet, la fórmula infal·lible per aprimar-se consisteix a millorar l'alimentació i moure's més. I per aconseguir el propòsit només cal una cosa tan econòmica i senzilla com caminar, que a part de ser un hàbit saludable, contribueix a fer que ens sentim bé.

L'Organització Mundial de la Salut afirma que per estar saludable has de moure't 10.000 passos al dia. Només amb aquest moviment (seran uns 8 quilòmetres més o menys cada 24 hores) ja pots prevenir malalties com l'obesitat. Però si fas un esforç una mica més gran, només de 5.000 passos més, pots fins i tot perdre pes o aprimar-te.

De mitjana, una persona camina al voltant d'uns 2.000 passos en un quilòmetre i mig i crema unes 100 calories. Per perdre un quilo per setmana, necessitaríem cremar unes 1.000 calories al dia, el que equivaldria a caminar 7,5 quilòmetres aproximadament.

Parlar de passos es queda en un nivell una mica abstracte; si volem traduir en quant de temps hem d'invertir per aprimar caminant els següents paràmetres ens ajudaran: entre 22 i 30 minuts al dia durant cinc dies a la setmana, per a un nivell bàsic serà suficient per començar amb aquesta rutina.

Els beneficis de caminar de pressa per a l'organisme

Caminar de pressa millora la resposta muscular, augmenta el consum de calories i facilita el control el pes, activa la circulació cardíaca, disminueix els nivells de colesterol i de glucosa, contribueix al control de la pressió arterial i millora les funcions respiratòria, intestinal i sexual.

Així ho ha assegurat l'especialista en Cardiologia i Rehabilitació Cardíaca de Policlínica Guipúscoa, Eduardo Alegria, que ha recordat que "no és el mateix" caminar normal de caminar ràpid i que la velocitat a la qual es realitzi és important per valorar els beneficis que aporta aquesta pràctica a la salut.

De fet, diversos estudis, entre ells una investigació realitzada per la Universitat de Sydney (Austràlia), publicada al 'British Journal of Sports Medicine', ha demostrat que augmentar la velocitat a la qual es va caminar podria allargar l'esperança de vida.

Com pots aconseguir-ho

Mesurar els passos que fas en el teu dia a dia és senzill. Només has de fer-te amb una polsera intel·ligent o amb una aplicació per al mòbil (l'iPhone per exemple té l'aplicació Salut ja de sèrie). Gràcies a aquests dispositius aconseguiràs millors resultats.

Aconseguir els 15.000 passos al dia és senzill si t'organitzes. L'important també és que ho facis al llarg del dia. Divideix la teva jornada laboral. Busca excuses per anar a buscar un document o per anar al bany i així aconseguiràs sumar més passos. Quan acabis la jornada, abans de tirar-te al sofà fa una passejada. Si ho necessites busca excuses: ves a un supermercat més llunyà que el que tens a sota de casa o puja a casa per les escales deixant de banda l'ascensor.