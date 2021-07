Tots ens hem preguntat alguna vegada: cada quant cal rentar-se els cabells? La freqüència amb la qual es recomana rentar-se el cabell per lluir-lo sa i fort continua sent un "misteri", ja que els dermatòlegs i experts en el tema no es posen d'acord.

A continuació, revelem les preguntes i respostes més freqüents sobre la cura del cabell.

Rentar-lo cada dia o només un dia a la setmana?

Alguns experts diuen que cal rentar-se els cabells cada dia, mentre que uns altres afirmen que n'hi ha prou amb endreçar-ho una vegada a la setmana. Potser la millor opció no és ni un ni l'un altre, sinó un punt intermedi. Segons altres experts, convé netejar-se el cabell cada 3 dies i durant 6 minuts. La quantitat del xampú que s'ha d'usar és de la grandària d'una avellana (o nou, depenent de la llargada del cabell), i s'ha de realitzar amb un xampú neutre i condicionador (o mascareta, cada 2 setmanes aproximadament).

Com cal rentar els cabells?

Si el pèl i el cuir cabellut són normals, l'adequat és rentar-se el cabell cada 3 dies. Quin procés cal seguir? Aplicar el xampú, massejar el cuir cabellut per a afavorir la circulació, i afegir a poc a poc aigua per a barrejar bé el producte mentre se segueix massejant el cuir cabellut.

Rentar-se molt el cabell afavoreix a la seva caiguda?

Els experts desmenteixen un mite capil·lar: rentar-se molt el cabell no afavoreix la seva caiguda. Els cabells que cauen són cabells "vells", aquells que han conclòs el seu cicle de vida així que la rentada no incideix en la seva pèrdua, ja no hi ha res a fer.

Quin tipus de xampú cal usar?

S'ha d'utilitzar un xampú suau i neutre que no contingui en la seva composició ni alcohol, ni fragàncies o conservants. Això és necessari per a evitar la irritació del cuir cabellut o fins i tot al·lèrgies. Aquells que tinguin alguna patologia, com la dermatitis seborreica, psoriasis o alopècia, es recomana alternar el xampú neutre amb un xampú de tractament específic per a tractar el problema.

Els xampús cosmètics (per a cabells llisos, arrissat o tenyit) es poden usar tant de forma contínua com combinant-los.

Quina és la dosi necessària?

La clau per a una bona rentada està en la dosi del producte: és suficient aplicar la mesura d'una avellana per a cabells curts i mitjanes cabelleres, i una nou per a cabells llargs.

Si es renta els cabells diàriament n'hi ha prou amb aplicar el producte només a les arrels perquè el xampú ja cau sobre la melena i puntes i no fa falta aplicar o fregar a consciència en la resta de la cabellera. Es recomana una sola aplicació de xampú.

L'ús de condicionador, sí o no?

En cada rentada sempre cal usar condicionador, i cada 10 dies aproximadament s'aconsella usar una mascareta per a hidratar en profunditat el cabell. Però mai s'han d'utilitzar els dos productes junts; la màscara ha de ser un substitut del condicionador. D'altra banda, la mascareta es pot deixar sense aclarir sempre que només s'hagi aplicat a la melena i puntes. A les arrels pot alterar l'equilibri del cuir cabellut pel qual no és aconsellable, ni tampoc deixar-la posada i sortir al sol.

Els esportistes han de rentar-se el cabell amb més freqüència?

La resposta és sí. La suor embruta, ja que el cabell és al cap i a la fi una fibra, i consegüentment, absorbeix les olors ambientals. Els esportistes o la gent que passa molt temps en una cuina o ambients tancats han d'augmentar la freqüència de la rentada.

Com haig d'aclarir-me el cabell?

L'aclarit ha de durar mínim tres minuts (si és llarg haurà de durar més) i ha de fer-se amb aigua temperada. És òptim aplicar aigua freda al final, ja que segella la cutícula, facilita el desembolicat i aporta més lluentor.