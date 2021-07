El centre d’atenció primària Moisès Broggi de l’Escala ha renovat les lliteres de les consultes i les ha substituït per unes de més modernes i còmodes, amb l’objectiu de millorar el benestar dels pacients i dels professionals. Aquestes lliteres són hidràuliques, és a dir, el professional pot ajustar-ne l’alçada amb un pedal per a facilitar l’accés del pacient, i disposen de rodes per a moure-les més fàcilment. Aquestes lliteres noves han suposat una inversió de més de 7.000 euros.

A més d’aquest nou equipament que ha anat a càrrec de l’ABS l’Escala, gràcies al pla de confort de l’Atenció Primària, impulsat pel Departament de Salut, el centre d’atenció primària ha incorporat mobiliari (una cadira per a la consulta d’odontologia i una nevera amb més capacitat per emmagatzemar vacunes), diversos aparells com un ecògraf Doppler i un aspiròmetre, de la mateixa manera que s’ha instal·lat una nova centraleta telefònica. Tot plegat ha de permetre modernitzar les instal·lacions a l’espera de disposar del nou edifici del CAP.

L’ABS l’Escala està gestionada per la Fundació Salut Empordà (FSE), una entitat sense ànim de lucre que està integrada al Sistema Sanitari Públic Català (Siscat). D’acord amb la normativa legal i els seus estatuts, tots els beneficis que pogués obtenir la Fundació Salut Empordà s’han de reinvertir en les seves actuacions. Els comptes estan auditats i es publiquen al Portal de la Transparència de la pàgina web de la Fundació.