Setembre està a la volta de la cantonada encara que no vulguis, la qual cosa significa que moltes persones van fer abans de les vacances l'eterna promesa de cuidar-se. Sens dubte, és una decisió molt encertada amb la qual no només et veuràs millor, sinó que ajudarà al teu organisme. És cert que el més difícil és començar. Però l'important és ser pacient amb la rutina que s'està duent a terme i els resultats començaran a aparèixer abans del que esperes. Aprimar i posar-se en forma no és sinònim de passar llargues hores al gimnàs suant en una cinta de córrer o en una bicicleta estàtica ni tampoc menjar i sopar dia si, dia també enciam i tomàquet.

Existeixen múltiples aliments amb els quals pots complementar els teus menjars que són baixos en calories i ideals per a qualsevol mena de dieta d'aprimament. En referència a l'exercici, no tot es basa en el gimnàs. És cert que l'entrenament de força i els aeròbics són els més útils per aconseguir aprimar o enfortir els músculs. Però amb el ritme de vida que es porta, a vegades és impossible el fet de poder combinar el temps d'oci per gastar-lo en un gimnàs o realitzar aquesta inversió. Per això, giangosfit, un compte a Instagram que té milers de seguidors, dona una sèrie de consells que si els compleixes diàriament pots cremar fins a 500 calories sense que t'adonis.

Comença a canviar els teus hàbits d'una forma senzilla

-Si dediques 30 minuts a la neteja de la llar, pots cremar fins a 85 calories. Un acte tan rutinari com la neteja domèstica és a més un exercici saludable.

-Passejar 30 minuts amb la teva mascota pot ajudar-te a cremar 100 calories. L'Organització Mundial de la Salut assegura que per estar saludable has de moure't 10.000 passos al dia.

-Utilitza les escales, no l'ascensor. Canviant aquesta mentalitat cremaràs entre 50 i 100 calories. Molts rellotges que mesuren els teus passos o la salut, també registren els pisos que puges.

-Camina 10 minuts cada dues hores. No només t'ajudarà a refrescar la ment i relaxar-te, sinó que podràs cremar entre 150 i 220 calories.

-No oblidis estirar cada cert temps en el teu lloc de treball. Passar hores en una mateixa postura no és bo, però si realitzes estiraments cada cert temps, pots cremar de 20 a 40 calories.

-Recorda, a més, que és fonamental descansar.