Notes que el teu cabell està eixut, que no brilla o que s'encrespa? T'està demanant a crits que el consenteixis amb una bona dosi de suavitzant o mascareta? Si estàs preocupat per algun d'aquests aspectes no donis més voltes i oblida't d'aquelles hores perdudes per decidir-te davant les nombroses mascaretes per al cabell que hi ha al mercat. Dona un cop d'ull al teu rebost o a la teva nevera i trobaràs tot el que necessites perquè el teu cabell llueixi radiant. Els productes naturals que tenim a casa constituiran la base d'aquesta mascareta nutritiva: fàcil, econòmic i casolà.

El cabell està sotmès a nombroses agressions com els tints, el fred, la suor, les gomes per fer cuetes, el fum o el cloro de les piscines. Tots aquests agents externs danyen greument el nostre cabell i per lluitar contra ells res millor que remeis casolans, que estan a l'abast de tots. Els productes naturals sempre han sigut els millors aliats per a l'estètica i en el cas de les mascaretes per al cabell no podia ser menys. Aquí t'expliquem cinc senzilles mascaretes casolanes perquè la teva cabellera es converteixi en el focus de totes les mirades i sentis que estàs d'allò més hidratada i saludable.

Mascareta de iogurt

Per preparar aquesta mascareta necessitaràs un iogurt natural, dos ous i una llimona. En un bol barreja el iogurt amb les clares dels ous i afegeix el suc de llimona. El resultat hauràs d'aplicar-lo en forma de mascareta sobre el teu cabell. Aplica la mascareta sobre el cabell i deixa que els seus efectes actuïn sobre aquest durant 15 minuts, posteriorment aclareix.

Mascareta d'alvocat

Aquesta mascareta per al cabell es realitza amb la carn d'un alvocat i una mica d'oli d'oliva. La barreja resultant l'hauràs d'aplicar sobre el teu cabell durant un quart d'hora i després netejar la teva cabellera amb abundant aigua freda. Després d'aplicar aquesta mascareta sobre el teu cabell, diràs adéu a la sequedat del teu cabell.

Mascareta d'oli d'ametlles

Aquesta mascareta casolana per al cabell és una gran competència per a nombroses mascaretes comercials. L'oli d'ametlles és un dels productes més utilitzats per les marques d'estètica pel seu gran poder reparador, per això és un dels grans reclams per lluitar contra les puntes obertes.

Mascareta d'ou i oli d'oliva

Aquesta mascareta casolana per al cabell és una de les més tradicionals. L'ou sempre ha sigut un dels grans aliats per aportar brillantor i força al cabell. El poder de l'ou, combinat amb unes gotes d'oli d'oliva aportarà suavitat sobre el teu cabell. Aplicant-la sobre el teu cabell entre un quart d'hora i mitja hora notaràs els efectes d'aquests productes.

Mascareta de plàtan i mel

Els efectes de les fruites sobre el cabell són un altre dels grans reclams de les mascaretes capil·lars. Si a aquests unim els efectes de la mel, el resultat serà una mascareta per al cabell que aportarà brillantor a la teva cabellera. Es tracta d'una mascareta de fàcil elaboració, els resultats de la qual es notaran a l'instant.