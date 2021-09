Poques vegades s'aconsegueix un consens científic tan important com el que ara ha aconseguit un amplíssim grup internacional d'investigadors en medecina. Ahir un total de 233 revistes mèdiques (incloses les més importants com New England Journal of Medicine o The Lancet) van publicar un editorial conjunt on adverteixen que el canvi climàtic provocarà, ben aviat, una catàstrofe sanitària molt pitjor que la Covid-19, tal com ha difós La Opinión de Màlaga, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Aquests destacats investigadors consideren que el ràpid canvi global que les activitats humanes estan provocant en el planeta és, de bon tros, la principal amenaça per a la salut humana en els pròxims anys.

Les malalties infeccioses es dispararan

Per posar dos exemples: El que més preocupa és l'increment de les malalties infeccioses (i la Covid-19 ens va ensenyar les conseqüències d'una d'elles). Malalties com la malària, la còlera o el dengue es propagaran per moltes de les zones temperades del planeta (com Espanya). Podrien provocar més de 500 milions de nous malalts, molts dels quals moriran. La situació és molt greu. Les malalties lligades al canvi global antropogènic seran la principal causa de mort dels qui ara mateix estem llegint aquest article.

Alarma mundial

En aquest sentit, el Dr. David Barbe, president de l'Associació Mèdica Mundial va escriure que «com professionals de la salut no podem quedar-nos al marge i veure l'impacte destructiu del canvi climàtic sobre la nostra salut, les nostres societats i el nostre planeta. Estem experimentant calor extrema, inundacions, sequeres, incendis forestals, tot empitjorat a causa de la nostra inversió continuada en combustibles fòssils que estan escalfant el planeta a un ritme alarmant».

Tanmateix, el Dr. Eric J. Rubin, editor cap de The New England Journal of Medicine, la revista mèdica de més impacte en el món, va declarar que «el medi ambient i la salut estan inextricablement entrelligats. Com a professionals mèdics i de salut pública tenim l'obligació no només d'anticipar-nos a les noves necessitats d'atenció mèdica, sinó també de ser participants actius per limitar les causes de la crisi climàtica».

No és la primera vegada que la comunitat mèdica adverteix sobre les greus conseqüències que per a la salut tindrà el canvi climàtic. Durant les 2 últimes dècades les revistes de salut han publicat milers d'estudis rigorosos sobre les catastròfiques repercussions que el canvi climàtic provoca en la salut.

Segon avís en un any

Fa poc més d'un any, al voltant de 40 milions de professionals de la salut van signar un manifest exigint als governs dels països rics que prioritzaran, per sobre de tot, les inversions per posar remei al canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat. Però ara els editors de les principals revistes mèdiques acoten molt més, exigint als governs que facin tot el possible per mantenir l'augment global de la temperatura del planeta en menys d'1,5°C. Un increment més gran ens enfrontaria al col·lapse del món que coneixem. A més, urgeix a protegir el medi ambient al màxim. De no fer-ho consideren que aviat viurem la catàstrofe més gran per a la salut mundial. Sens dubte el futur dels nostres fills (i nets) hauria de preocupar-nos.

L'Associació Internacional de Pediatria va publicar un alarmant manifest: «La crisi climàtica és una crisi de salut infantil. Els pediatres estan en la primera línia: donant suport a les famílies desplaçades a causa del canvi climàtic, brindant els millors serveis de salut i accés al tractament de malalties transmeses per vectors i insolació, brindant major accés a les vacunes i promoguen millors habitatges i estructures».

No estem fent prou

Però fins al moment els objectius per reduir les emissions i conversar el medi ambient no són suficients. Si volem tenir futur com a espècie cal transformar les societats i les economies, redissenyant radicalment els sistemes de transport, la producció i la distribució d'aliments, les ciutats, etc. Malauradament els riscos que planteja el canvi climàtic deixen en una cosa molt petita el que vam conèixer en els pitjors moments de la Covid-19. Al cap i a la fi, no existeix -ni existirà- una vacuna contra l'escalfament global i la pèrdua de la biodiversitat.

Val la pena destacar les declaracions de la Dra. Fiona Godlee, editora en cap de The British Medical Journal: «Avui els professionals de la salut s'han unit per advertir que superar l'augment d'1,5 graus centígrads i permetre la destrucció continuada del medi ambient provocarà la pròxima crisi de salut, que serà molt més mortal que la Covid-19. 2021 ha de ser l'any en el qual el món canviï de rumb. La nostra salut depèn d'això».