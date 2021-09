Dues formes estranyes d'epilèpsia ja poden ser tractades a Espanya amb el primer medicament elaborat exclusivament a base de cannabidiol (CBD) -un dels components de la planta del cannabis- que ha sigut autoritzat pel Ministeri de Sanitat per pacients de més de dos anys després dels assaigs clínics en els quals han participat 714 persones. El laboratori GW Pharmaceuticals, líder mundial en els medicaments basats en cannabinoides i que ara forma part de Jazz Pharmaceuticals, ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa 'Epidyolex', el primer medicament que aquesta companyia comercialitza a Espanya.

Està indicat, juntament amb clobazam, per al tractament de les crisis epilèptiques associades a la síndrome de Lennox-Gastault (SLG) i a la síndrome de Dravet (SD), i es dispensarà en farmàcia hospitalària. La seva aprovació està basada en els resultats de quatre assaigs de fase III controlats amb placebo i aleatoritzats, amb dades de més de 714 pacients en els quals aquest medicament va produir millores. Els efectes adversos més comuns van ser somnolència, inestabilitat o diarrea, comuns a la resta de medicaments per tractar aquesta malaltia i que poden controlar-se ajustant les dosis.

Les síndromes de Lennox-Gastaut (SLG) i Dravet (SD) són dues formes estranyes d'epilèpsia amb elevats índexs de morbiditat i mortalitat, i suposen una important carrega per les famílies i els cuidadors. Molts pacients amb SLG o SD tenen múltiples crisis epilèptiques cada dia, la qual cosa els col·loca en risc constant de patir caigudes i lesions. Segons ha explicat aquest dimarts el neuròleg Vicente Villanueva, cap de la Unitat d'Epilèpsia Refractària de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, els assaigs han constatat en pacients amb la síndrome de Lennox-Gastaut una reducció del 40% del global de crisis, la qual cosa suposa evitar nombroses caigudes.

«Com clínics i investigadors ens mostrem satisfets de tenir aquestes noves opcions», ha explicat en la roda de premsa aquest investigador que va liderar l'estudi en pacients amb la síndrome de Lennox-Gastaut a La Fe. Coincideix en l'opinió Antonio Gil-Nagel Rein, neuròleg i director del Programa d'Epilèpsia de l'Hospital Rúber Internacional de Madrid, qui ha ressenyat que «la potencial millora de la qualitat de vida en una àrea on les opcions terapèutiques són molt petites és una bona notícia». «L'accés a un nou medicament amb un mecanisme d'acció innovador i clínicament provat és un motiu d'esperança per als pacients i de satisfacció per als especialistes», ha celebrat.

'Epidyolex' és una solució oral que conté cannabidiol (CBD) altament purificat. El setembre de 2019 va rebre l'aprovació de la Comissió Europea, el que el va convertir en el primer medicament de prescripció a base de cànnabis derivat de plantes en rebre aquesta autorització. L'aprovació de cannabidiol solució oral es va basar en els resultats de quatre assaigs de fase III controlats i aleatoritzats. Espanya ha participat en el desenvolupament clínic d'aquesta teràpia amb més de 10 hospitals. Durant les dues últimes dècades, GW ha portat a terme investigacions científiques i assaigs clínics per descobrir el potencial terapèutic de la planta i creu que els pacients i els seus metges mereixen tenir accés a medicaments innovadors a base de cànnabis que sigui eficaços, segurs i de qualitat.

Això només pot passar, remarquen a la companyia, si els productes de cànnabis se sotmeten a rigorosos assaigs clínics d'alta qualitat i a l'aprovació de les autoritats sanitàries, tal com es fa amb la resta de medicaments. La directora general de Jazz Pharmaceuticals a España i Portugal, Inés Perea, ha ensenyat aquest dimarts la seva satisfacció per l'aprovació d'aquest medicament i el compromís per seguir desenvolupant productes basats en el cànnabis que canviïn la vida de pacients amb epilèpsia o trastorns de la son o amb tumors.