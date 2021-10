La multinacional alemanya de productes farmacèutics, químics, i de biotecnologia, Merck, acaba d'anunciar que el seu medicament «Molnupiravir» podria convertir-se en la «primera» píndola antiviral per a tractar el coronavirus.

Després dels resultats de l'assaig clínic han decidit sol·licitar a la FDA l'autorització per al seu medicament que, segons han fet públic avui, redueix el risc d'hospitalització o mort a la meitat, quan s'administra a persones d'alt risc i en els primers moments de la Covid-19.

El tractament podria convertir-se en el primer dels molts antivirals per al coronavirus que estan en fase d'assaig clínic i que podrien convertir-se en una nova i poderosa eina per a controlar la pandèmia.

Així ho ha explicat al New York Times el Dr. Robert Shafer, especialista en malalties infeccioses i expert en teràpia antiviral de la Universitat de Stanford:

– «Crec que aquest avanç es traduirà en la salvació de milers de vides a tot el món».

Altres dues píndoles estan en camí

Però «Molnupiravir» no serà l'única.

Se sap que dues píndoles més antivirals, una desenvolupada per Pfizer i l'altra per Atea Pharmaceuticals i Roche, estan ja en les últimes fases d'anàlisis de resultats, per la qual cosa s'espera que també puguin sol·licitar l'autorització en els pròxims mesos.

La posologia del medicament de Merck, que està dissenyat per a detenir la replicació del coronavirus, indica que s'han de prendre quatre càpsules dues vegades al dia durant cinc dies.

I en l'anunci, el laboratori ha explicat que una junta d'experts independent que analitza les dades del seu estudi va recomanar que l'assaig es detingués abans del que es preveu, ja que el benefici del medicament per als pacients havia resultat molt convincent.

L'empresa va afegir que la FDA (Administració d'Aliments i Medicaments) havia estat d'acord amb aquesta decisió.

Els resultats de l'assaig

L'assaig va analitzar dades fins a principis d'agost de 775 voluntaris als Estats Units i a l'estranger.

I els resultats fets públics per Merck expliquen que en els voluntaris que van rebre el medicament, el risc de ser hospitalitzats o morir va disminuir en un 50% en comparació amb els que van rebre píndoles de placebo. I sense efectes secundaris preocupants.

A més, un 7% dels voluntaris del grup que van rebre el medicament van ser hospitalitzats, i cap va morir. Gran dada en comparació amb una taxa d'hospitalització i mort del 14%, incloses vuit defuncions, en el grup que va rebre el placebo.

Anticossos monoclonals

Clar que en aquests moments no es pot dir que el «Molnupiravir» sigui el tractament amb millors resultats dels coneguts fins al moment. Perquè l'eficàcia acreditada de la píndola de Merck va ser menor que la que s'obté en els primers dies de la malaltia amb els tractaments amb anticossos monoclonals. Que han demostrat que redueixen les hospitalitzacions i les morts entre un 70 i un 85% en pacients amb Covid d'alt risc.

Aquest «tractament» que imita els anticossos que el sistema immunològic genera de manera natural per a combatre el virus està tenint molta acceptació fins i tot entre els antivacunes. Però és molt costós (uns 2.100 dòlars per injecció) i molt laboriós d'administrar.

Per això la viròloga i investigadora científica de l'Organització de Vacunes i Malalties Infeccioses de la Universitat de Saskatchewan, Angela Rasmussen, va dir que les píndoles antivirals podrien tenir un major impacte ja que tenen major capacitat d'arribar a molta gent.

El govern ja ha fet demanats

L'acceptació d'aquesta magnífica notícia no s'ha fet esperar, i la premsa americana publica que el govern federal dels Estats Units ja ha realitzat comandes per endavant d’1,7 milions de dosis del fàrmac de Merck, que té un preu d'uns 700 dòlars per pacient.

Merck, que està desenvolupant la píndola amb el seu soci Ridgeback Biotherapeutics de Miami, no ha dit per a quins pacients planeja demanar-li a la FDA que aprovi el medicament.

És possible que ho faci inicialment per als pacients més delicats, és a dir: les persones majors i aquells considerats d'alt risc per les seves malalties prèvies.

Però la idea és que més endavant, si les dades es van confirmant, es pugui administrar àmpliament.

Si s'autoritza, el medicament de Merck desbancaria al Remdesivir i podria ser considerat com el primer tractament antiviral per a la Covid-19, vista la diferència d'efectivitat.