Científics de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) han descobert com actua el principal bacteri causant de periodontitis, també anomenada malaltia de les genives, la qual cosa permetrà desenvolupar nous antisèptics bucals. Segons va informar l’IBMB, els científics han desxifrat l’estructura i funció d’un enzim clau del bacteri P.gingivalis, que s’estima que afecta entre el 5 i el 20% dels adults i fins al 40% dels ancians a Europa.

La recerca, que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ha revelat que el bacteri en qüestió és la Porphyromonas gingivalis, una espècie patògena del microbioma bucal humà.

Aquest bacteri, segons els investigadors, té un sistema de secreció (anomenat T9SS) per enviar proteïnes (conegudes en llenguatge científic com a proteïnes de «càrrec») al mitjà que l’envolta, que en aquest cas és el teixit gingival que envolta les dents.

«Aquestes proteïnes produïdes per P.gingivalis participen en la virulència dels bacteris, en la inflamació de les genives i la destrucció del teixit i, en última instància, en la pèrdua de peces dentals en cas de periodontitis greu», segons l’IBMB. El microbioma bucal humà està format per més de 6.000 milions de bacteris de més de 770 espècies.