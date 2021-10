Les recomanacions típiques per al consum de cervesa i vi són no prendre més d'una beguda al dia per a les dones i dues en el cas dels homes, però són recomanacions condicionades a aspectes com l'edat, el gènere, la genètica i el tipus corporal. Segons assenyalen des de la pàgina web de l'Acadèmia Americana de Nutrició i Dietètica aquestes propietats beneficioses de la cervesa poden sonar molt bé, però no han de convertir-se en una excusa per sobrepassar el consum moderat diari. «Això significa que la ciència no secunda beure cervesa com a mitjà per aconseguir una millor salut i que no s'ha de començar a beure només per tals beneficis saludables», assenyalen els especialistes americans. Des de la institució americana fan un repàs a cinc de les propietats beneficioses per l'organisme que s'atribueixen al consum moderat de cervesa i a alguns estudis que les secunden:

Salut cardíaca

Encara que el vi sembla haver rebut la major part de la glòria pel que fa als seus possibles beneficis per al cor, sembla que la cervesa podria compartir aquests efectes beneficiosos, segons un estudi del 2012 publicat en la revista 'European Journal of Epidemiology'. Investigadors italians van revisar 12 estudis que separaven el consum de vi i de cervesa i van descobrir que els bevedors moderats d'aquesta beguda (al voltant de 470 ml al dia) tenien un 42% menys de risc de malaltia cardíaca que els no bevedors. Els beneficis protectors comparables al vi podrien deure's al fet que tots dos contenen polifenols, que han provat tenir propietats antioxidants que podrien ajudar al cor, segons els investigadors. No obstant això, no es van trobar beneficis en el cas d'altres tipus de begudes alcohòliques com els destil·lats.

Salut renal

La canya de cervesa podria reduir el risc de desenvolupar pedres renals, segons un article de l'hivern de 2011 d''ADA Times', la publicació de l'Associació Americana de Dietètica. Els investigadors van descobrir que la cervesa baixava el risc de pedres renals en homes en comparació amb altres begudes alcohòliques, possiblement a causa del seu alt contingut en aigua i el seu efecte diürètic. Els components del llúpol podrien també alentir l'alliberament de calci dels ossos que es veu implicat en les pedres renals.

Font de fibra

En estar feta d'ordi, la cervesa conté beta-glucans, un tipus de fibra soluble que ajuda a reduir els nivells de colesterol. Un terç de cervesa, aproximadament 330 mil·lilitres, aporta 0,75 grams de fibra mentre que la mateixa quantitat de cervesa negra inclou 1,3 grams. No obstant això, no es pot considerar una aportació molt significativa, ja que la quantitat diària de fibra recomanada és de 25 grams en dones i 38 en homes. Després dels 50 anys, les necessitats de fibra disminueixen a 21 grams en dones i 30 grams en homes.

Proporciona vitamines del grup B

Un terç de cervesa aporta el 3 per cent de la recomanació diària de vitamina B12, que juga un paper clau en el cervell i en el funcionament del sistema nerviós així com en la formació sanguínia. A més és també una font de folat, niacina, riboflavina, àcid pantotènic i vitamina B6. No obstant això, l'alcohol probablement anul·la qualsevol benefici de la vitamina B. De fet, un estudi del 2011 al 'Journal of Abnormal Psychology' va descobrir que l'alcohol altera els senyals cerebrals responsables de l'acte-control.

Enforteix els ossos

Encara que un consum elevat pot afeblir els ossos, una cervesa o dues podrien fer-los més forts. La cervesa és rica en silici, un element present en pocs aliments i begudes, que s'ha vinculat a ossos més forts. En un estudi de la Universitat de Tufts (els Estats Units), els homes que bevien entre una i dues cerveses al dia tenien la densitat òssia del maluc entre 3,5 i 4,5 vegades més gran que els abstemis.